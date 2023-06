Gewitter: Höchste Warnstufe im Kreis Northeim gemeldet

Von: Kathrin Plikat

Teilen

Am Donnerstagabend wurde für den Landkreis Northeim die höchste Warnstufe für Gewitter ausgerufen (Symbolbild). © Marcus Führer/dpa

Mit extremen Sturmböen, Starkregenfällen, Blitz und Donner zeiht Sturmtief „Zeynep“ aktuell über den Landkreis Northeim.

Kreis Northeim - Gegen 17.30 Uhr verdunkelte sich plötzlich der Himmel, nachdem schon eine halbe Stunde vorher dauerhaftes Grollen das anrückende, schwere Gewitter ankündigte. Schon wenig später heulten im Kreisgebiet die ersten Sirenen, Feuerwehren rückten aus.

Für den Landkreis Northeim wurde die höchste Warnstufe für schweres Gewitter ausgerufen, meldete die Kreisfeuerwehr Northeim um 17.45 Uhr. Menschen wurden aufgerufen, Schutz zu suchen und sich keinesfalls im Freien aufzuhalten.

Über Einsätze, mögliche Schäden und den Verlauf des Gewitters berichten wir in der Printausgabe am Samstag und am Freitag auf hna.de/northeim. (kat)