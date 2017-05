Gewitter mit Starkregen: Zahlreiche Einsätze im Kreis Northeim

Uslar/Katlenburg. Ein kräftiges Gewitter mit Starkregen hat am Dienstag im Kreis Northeim für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Voraussichtlich bis in den Abend sind die Einsatzkräfte unterwegs.

Artikel wurde aktualisiert um 20.34 Uhr - Am Nachmittag kurz nach 17 Uhr hatte ein Blitzschlag in Delliehausen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Dort hatte ein Blitz in ein Gebäude eingeschlagen. Laut Feuerwehr soll es sich um einen "kalten Blitz" gehandelt haben. Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken.

Ab kurz vor 18 Uhr am Dienstagabend waren diverse Feuerwehren im Raum Katlenburg-Lindau im Einsatz. In Wachenhausen ist unter anderem die Talstraße nach starkem Regen durch Schlamm verunreinigt.

In Sudheim war die Feuerwehr an der Kardinal-Betram-Schule gegen 19.30 Uhr im Einsatz. Dort hatte ein Blitz in einen Baum eingeschlagen und diesen beschädigt. Wie die Feuerwehr Sudheim berichtet, muss der Baum stückweise abgetragen werden.

