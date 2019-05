Unwetter in der Region: überflutete Straßen und vollgelaufene Keller

Die Feuerwehren in Nordhessen und Südniedersachsen sind im Großeinsatz. Wegen eines Starkregens sind Straßen überflutet, Bäume umgestürzt und Wasser dringt in zahlreiche Gebäude ein.

Aktualisiert um 8.30 Uhr - Laut Polizei sind im Kreis Kassel besonders die Kommunen Lohfelden, Kaufungen, Niestetal und Helsa betroffen. Wegen der Wassermassen sind dort zahlreiche Straßen nicht oder nur schlecht befahrbar.

Unwetter in Kassel

In Kassel hat der heftige Regen der vergangenen Nacht Straßen überflutet. In der Wissmanstraße in Forstfeld fließt eine Masse aus Schlamm und Wasser.

Ein Video zeigt die Ausmaße des Regens. Es wurde in Forstfeld in der Ochshäuserstraße von Cihan Kablan aufgenommen.

Unwetter auch im Landkreis Göttingen

Auch im Landkreis Göttingen hat der Starkregen vom Montagabend seine Spuren hinterlassen. Betroffen war vor allem die Gemeinde Friedland südlich von Göttingen. Rund um Klein Schneen war der Regen so stark, dass er Schlamm von den Feldern bis zum tiefsten Punkt des Ortes spülte. In der Lindenstraße und Am Breiten Stein, stand das Wasser Dutzende Zentimeter hoch. Als es abgeflossen war, blieb eine dicke Schlammschicht liegen.

In Klein Schneen hat der Starkregen Spuren hinterlassen.

Das Unwetter hat auch Hann. Münden im Griff. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Der Dauerregen hat besonders in Staufenberg zu Überschwemmungen geführt. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Philipp Vogeley steht in Benterode die Wellebachstraße unter Wasser. Auch andere Ortsteile sind betroffen.

Überflutete Straße in Hann. Münden.

Unwetter auch in Northeim

Die zweite Starkregenfront, die am Montagabend über den Landkreis Northeim gerollt ist, hat die Situation weiter verschärft. In nahezu allen Stadt- und Gemeindegebieten sind oder waren die Feuerwehren im Einsatz. Besonders betroffen ist das Stadtgebiet Bad Gandersheim.

Im Stadtgebiet Bad Gandersheim sind - rund ein Jahr nach dem verheerenden Unwetter - erneut die Straßen überflutet.

Hier fließt in einigen Ortsteilen Wasser durch Wohnhäuser, auch ist Stellenweise der Strom komplett ausgefallen. Die Feuerwehren sind unter anderem in Ackenhausen im Großeinsatz, um die Gebäude zu sichern. Es wird befürchtet, dass die Gande über die Ufer tritt, heißt es von einem Feuerwehrsprecher vor Ort. Außerdem sind Autos im Wasser eingeschlossen, andere Fahrer sind durch die rutschigen Schlammmassen in den Graben gefahren.

In Einbeck hatte gegen 22.30 Uhr ein Blitz in ein Gebäude am Marktplatz eingeschlagen. Da ein Feuer in dem Gebäude vermutet wurde, war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Feuer bestätigte sich allerdings nicht, sagte ein Feuerwehrsprecher hier vor Ort.

Eine Zusammenfassung der Dauer-/Starkregen- und Gewitterlage bis Mittwoch. Aktuell bilden sich erste Gewitter über der Mitte Deutschlands. Die größten Regenmengen werden immernoch im Allgäu erwartet. #Unwetter #Hochwasser /V pic.twitter.com/US0Mt6KdWG — DWD (@DWD_presse) May 20, 2019

Schlamm musste auch die Feuerwehr Katlenburg in der Suteroder Straße beseitigen. Auch im Stadtgebiet Einbeck ist die Feuerwehr im Einsatz. In Rittierode dringt Wasser infolge des Starkregens in ein Gebäude ein. Gleiches Bild bietet sich in Vogelbeck.

Sandsack-Füllmaschine im Einsatz

Schwerpunkt der Unwetterlage war außerdem der Raum Mackensen. Rund 100 Kräfte waren wegen gefluteten Kellern und Straßen im Einsatz. Zahlreiche Sandsäcke wurden bis in die Nacht befüllt. Hier war auch eine Sandsack-Füllmaschine der Kreisfeuerwehr im Einsatz.

Zwischen Westerhof und Nienstedt waren, vermutlich aufgrund des aufgeweichten Bodens, mehrere Bäume auf die Straße gestürzt. Die Feuerwehren waren im Einsatz, um die Bäume zu beseitigen.

Kreisfeuerwehr: Schutz in Gebäuden suchen

Der Deutsche Wetterdienst hat am späten Montagnachmittag vor Dauerregen und Gewitter gewarnt: "Es tritt ergiebiger Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 40 l/m² und 60 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 80 l/m² erreicht."

Die Kreisfeuerwehr warnt via Facebook vor Gewitter. Dabei solle idealerweise Schutz in festen Gebäuden gesucht werden. Das Auto wirke zwar auch wie ein faradayscher Käfig - bei starkem Wind sei aber auch dieses nicht sicher.

Unwetter im Landkreis Hersfeld/Rotenburg

Unwetter gab es auch in Bad Hersfeld. Dort sind ebenfalls Straßen stark überflutet.