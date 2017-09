Ortsrat Gillersheim will mehr Bauland für die Gemeinde

Gillersheim. Der Ortsrat Gillersheim möchte die Erschließung eines neuen Baugebiets im Bereich Kleiner Horbeck am Gillersheimer Ortsrand vorantreiben.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau soll die Erschließung des zweiten Gebietsabschnitts in den Haushalt 2018 aufnehmen, so der Beschluss des Ortsrates in seiner jüngsten Sitzung.

Laut Ortsbürgermeister Uwe Lebensieg bietet die Fläche im Bereich an den Straßen Ohnewende und Kleiner Horbeck, wo sich bereits die 2011 eingeweihte generationsübergreifende Wohnanlage des Vereins Treffpunkt befindet, Raum für insgesamt rund 20 Bauplätze, drei Grundstücke seien bereits verkauft. Die Erschließung des nächsten Bauabschnitts sei dringend nötig, hieß es. Erst einmal seien dafür 50.000 Euro nötig, so Lebensieg.

Weiterer Wunsch: Neuer Asphalt auf der Straße Im Siek

Als weitere Wünsche für den Haushalt der Gemeinde 2018 meldete der Ortsrat die Asphaltierung der Straße Im Siek und die Sanierung des Bewegungsraums im Kindergarten an. Die Erneuerung der Fahrbahn Im Siek sei dringend aus Hochwasserschutzgründen nötig, denn das Wasser fließe bei Starkregen auf der Straße ins Dorf. Bei Aufbringung eines neuen Belags müsse die Neigung so gewählt sein, dass das Regenwasser in den Graben geleitet werde.

Die Sanierung des nicht mehr zeitgemäßen Kindergartenraumes hat der Ortsrat laut Ortsbürgermeister bereits im vorigen Jahr gefordert, der Wunsch sei aber nicht berücksichtigt worden.

Weiter wünscht sich der Gillersheimer Ortsrat, dass die Weiterführung des Straßenausbaus Kalbertal, die weitere Pflasterung und Gestaltung des Bereichs an der Festhalle mit Fußweg entlang des Baches bis zum Sporthaus und auch die Sanierung der Friedhofskapelle (hier müssen das Dach und die Toiletten gemacht werden) in das neue Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen werden sollen. Die Gemeindeverwaltung solle dafür sorgen, hieß es.

Radweg bleibt wichtig

In Sachen Bau eines Radweges entlang der Kreisstraße nach Lindau werde der Ortsrat nicht locker lassen, betonte der Ortsratschef. Die Gillersheimer Kreistagsmitglieder stünden dazu im engen Kontakt mit dem Landkreis-Bauamt.

Bei einer kürzlichen Besprechung sei gesagt worden, dass man seitens des Landkreises auf die Auswertung des Pilotprojekts „Radfahrschutzstreifen auf Straßen außerorts“ warte, der Ende des Jahres vorliegen soll. In Gillersheim bevorzuge man allerdings statt aufgemalter Schutzstreifen einen Extra-Radweg.