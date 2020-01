Notruf bei der Polizei: „Ich hab’ meine Freundin erstochen“

In Göttingen wird nun einem Mann der Prozess gemacht, der angibt, seine Ex-Lebensgefährtin getötet zu haben. Bekannt wurde der Mord durch den Notruf des Täters.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 60-jährigen Frau in Lindau hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Göttingen die Polizeibeamtin vernommen, die am Tattag in der Einsatzleitstelle den Notruf des Angeklagten entgegengenommen hatte. Der Anrufer sei sehr aufgebracht gewesen und habe sofort „ohne Punkt und Komma“ drauflos geredet, sagte die Polizistin.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem55-Jährigen vor, Anfang Juli in der gemeinsam betriebenen Hotelpension im Verlauf eines Trennungsstreits seine 60-jährige Lebensgefährtin durch neun mit voller Wucht ausgeführte Messerstiche in den Rumpfbereich getötet zu haben. Zuvor habe er mit dem Küchenmesser auf eine Freundin seiner Ex-Partnerin eingestochen und diese schwer verletzt. Der Angeklagte muss sich deshalb wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

In Göttingen vor Gericht: Mann gesteht Tat beim Notruf

Der Hotelbetreiber hatte anschließend zunächst einen befreundeten Nachbarn angerufen und diesem die Tat gebeichtet. Er habe das erst nicht glauben können, berichtete der Nachbar, der am Dienstag ebenfalls als Zeuge geladen war. Er habe dem 55-Jährigen gesagt, dass er die Polizei rufen müsse.

Der Notruf war damals aufgezeichnet worden und wurde nun in der Verhandlung abgespielt. Der Anrufer regt sich zunächst über „zwei Damen“ auf und sagt dann: „Jetzt ging es eben wieder los.“ Er erzählt etwas von einem Diebstahl, dann sagt er: „Sie müssen die jetzt holen.“ Erst danach nennt er den eigentlichen Grund seines Anrufs: „Ich hab’ meine Freundin erstochen und die andere, die hab’ ich verletzt.“

Gleich danach fährt er mit seiner Schimpftirade fort: „Die haben mich so unter Druck gesetzt“, „die nehmen mir alles weg“, „die hat mir wieder gedroht“, „seit Montag fallen die jeden Tag hier ein, die tun meine Mutter bedrohen“ – so geht es immer weiter. Die Polizistin versucht ihn zu unterbrechen, fragt ihn nach der Adresse und den Örtlichkeiten, ob er einen Arzt verständigt hat und wo das Messer jetzt liegt. Der Anrufer antwortet nur kurz, schimpft dann weiter und erklärt, dass seine Ex-Freundin wohl tot sei.

Verlässlich, aber aufbrausend - Täter muss sich nun vor dem Landgericht Göttingen erklären

Ihre Augen seien „vollkommen starr“. Sein Kommentar dazu: „Die hat diesmal definitiv den Bogen überspannt.“ Der Angeklagte war rund zwei Jahre zuvor mit seiner Partnerin nach Lindau gezogen. Kurz vor der Tat war er gemeinsam mit seiner Mutter bei einem befreundeten Nachbarn zum Mittagessen gewesen. Dieser beschrieb den 55-Jährigen als verlässlichen, aber auch „aufbrausenden Typ“, der sich schnell aufrege.

Er selbst habe wohl einen „beruhigenden Einfluss“ auf den Angeklagten gehabt. Deshalb habe er sich auch hinterher Vorwürfe gemacht, dass er nicht mit hinüber ins Hotel gegangen sei. Der Angeklagte habe beim Mittagessen erwähnt, dass er anschließend mit seiner Ex-Partnerin verabredet sei. Diese habe einen Computer holen wollen, „wo die geschäftlichen Dinge drauf sind“, vorher sollten die Daten noch auf dessen Computer überspielt werden. - Doch dazu kam es dann nicht mehr.

