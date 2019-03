Großeinsatz: Scheune nahe Einbeck geht in Flammen auf

Zwei Verletzte

+ © Kai-Uwe Roßtock/Kreisfeuerwehr Die Scheune stand in der Nähe von Einbeck in Flammen. © Kai-Uwe Roßtock/Kreisfeuerwehr

Großeinsatz in der Nacht zu Samstag im Kreis Northeim: In Greene im Stadtgebiet Einbeck stand eine Scheune in Flammen.