Großenrode: Niemand muss an Heiligabend allein sein - Dorfgemeinschaftshaus öffnet seine Tür

„Großenrode macht die Türe auf“ – Unter diesem Motto findet an Heiligabend, 24. Dezember, ein ganz traditionelles Weihnachtsfest im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Großenrode bei Moringen statt. Eingeladen ist jeder, der den Heiligabend nicht alleine verbringen möchte.

Initiatoren dieser Aktion sind Ortsbürgermeister Michael Lennartz und seine Ehefrau Christa. Die Idee dazu kam ihnen, als in einer Fernsehsendung darüber berichtet wurde, dass viele Menschen den Heiligabend allein verbringen.

„Es werden dafür sogar spezielle Telefonseelsorge-Hotlines eingerichtet, damit diese Menschen mit jemandem sprechen können – diese Information hat mich nicht mehr losgelassen“, erinnert sich Christa Lennartz.

Da sie und ihr Mann in diesem Jahr an Heiligabend erstmals ebenfalls „nichts Besonderes vorhaben“ – seine Kinder und Enkel besucht das Ehepaar erst an den beiden Weihnachtstagen danach – kam ihnen die Idee, an Heiligabend das Dorfgemeinschaftshaus für alle zu öffnen, denen es wie ihnen geht: „Wer nichts vorhat und den Abend nicht allein zuhause, sondern in Gesellschaft verbringen möchte, der ist herzlich eingeladen, nach Großenrode zu kommen“, sagt Christa Lennartz.

Um 15 Uhr soll es zunächst mit Kaffee und Kuchen im DGH losgehen, anschließend wolle man um 17 Uhr den Gottesdienst mit Krippenspiel besuchen.

„Natürlich ist das kein Muss“, betont Michael Lennartz. Gäste könnten selbstverständlich auch erst zur Kirche oder zum anschließenden Abendessen – es wird ganz traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen geben – dazustoßen. Für die weihnachtliche Gemütlichkeit im DGH wird entsprechende Dekoration sorgen.

„Es gibt bereits eine Helferin, die einen Fahrdienst anbieten würde für alle, die von außerhalb kommen möchten“, erzählt Michael Lennartz und seine Frau betont, dass ihre Veranstaltung im DGH sich ausdrücklich an alle Menschen in der Region richtet, nicht nur an Großenröder. Aber auch Kuchenspenden würden gern genommen für die Kaffeetafel am Nachmittag.

Anmeldung für bessere Planung

Damit Ehepaar Lennartz das Weihnachtsfest an Heiligabend und die dafür anstehenden Einkäufe besser planen kann, bitten sie umVoranmeldung bis zum 3. Advent, 15. Dezember, per E-Mail an anmeldung-lennartz@web.de oder auch telefonisch unter 0 55 03/ 8 05 50 55.

Wer sich mit einer Kuchenspende, einer weihnachtlichen Geschichte, einem Gedicht oder auch einem musikalischen Beitrag an der Feier beteiligen möchte, kann sich ebenfalls bei den Großenrödern melden.