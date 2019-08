Gutachter fordert mehr Platz für Radfahrer in Northeim

Laut Gutacher sollen in der Teichstraße Radfahrer Vorrang bekommen.

Northeim – Schlechte Noten für das Fuß- und Radwegenetz, gute Noten für den Stadtbusverkehr. So lässt sich das Ergebnis eines Gutachtens zum Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Northeim auf den Punkt bringen, das in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt vorgestellt wurde.

Schwerpunkt der Untersuchungen, die bereits 2016 von der Stadt Northeim in Auftrag gegeben wurde, war die Entwicklung der Verkehrsbelastung im südöstlichen Wohnquartier der Kernstadt, das durch die Göttinger Straße, die Friedrichstraße, die Wilhelmstraße und das Harztor begrenzt ist.

Laut Gutachten der Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert aus Hannover haben sich die Verkehrsbelastungen im gesamten Stadtgebiet in den vergangenen 20 Jahren nur vergleichsweise geringfügig geändert. Lediglich der Bau der westlichen Entlastungsstraße habe für eine größere Verlagerung der Verkehrsströme gesorgt.

Im südöstlichen Quartier besteht das Verkehrsaufkommen nach Bewertung der Gutachter im Wesentlichen aus sogenanntem Quell- und Zielverkehr. Das heißt: Größere Durchgangsverkehrsströme sind dort nach wie vor nicht vorhanden.

Zur Verbesserung des Verkehrsgeschehens wird die Ausweitung der Tempo-30-Zonen auf das gesamte Quartier, mit Ausnahme der verkehrswichtigen Straßen empfohlen.

Außerdem schlagen die Gutachter ein Konzept zur Förderung des Radverkehrs im gesamten Northeimer Stadtgebiet vor. Hierfür sei in einem Pilotprojekt zunächst die Ausweisung der Teichstraße als Fahrradstraße möglich, um damit eine Verbindung von der Süd- in die Innenstadt zu schaffen.

Die bereits vorgenommene Verlagerung des Busverkehrs aus der Teichstraße in die Wallstraße eröffne die Möglichkeit, den Radfahrern dort mehr Platz einzuräumen und den Autoverkehr durch Fahrbahnverengungen und Einbahnstraßenregelungen einzuschränken.

Die Bedienung der Kernstadt durch den Stadtbusverkehr soll nach Ansicht der Gutachter beibehalten werden, könnte aber an den Wochenenden oder in den Abendstunden durch Alternativen wie Ruftaxis ergänzt werden. Die Einstellung der Linie 6 habe zwar in einigen Bereichen das Angebot verringert, auf die ansonsten gute Anbindung des Northeimer Stadtgebietes habe diese Veränderung jedoch keinen großen Einfluss.