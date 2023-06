Schulbauernhof Hevensen wird an den Klimawandel angepasst

Von: Rosemarie Gerhardy

Blick auf den Internationalen Schulbauernhof in Hevensen: Er soll an die veränderten klimatischen Bedingungen angepasst werden. Los geht es mit einem neuen Stalldach. © Fokuspokus-Media/nh

Der Internationale Schulbauernhof in Hevensen will sich für die neuen Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, aufstellen. Als eine der ersten Maßnahmen wird nun das Dach des großen Stallgebäudes für rund 136 000 Euro erneuert und sturmfest gemacht.

Hevensen – Neben heftigeren Stürmen und zunehmenden Unwettern mit starken Regenfällen stellten auch die Hitze- und Dürrephasen ein immer größeres Problem dar, heißt es in der Pressemitteilung. „Solche Wetterextreme werden in Zukunft zunehmen“, ist die Geschäftsführerin des Schulbauernhofs Claudia Eicke-Schäfer überzeugt und ergänzt: „Die relevanten Klimaszenarien zeigen genau in diese Richtung“.

Das Hofteam habe sich deswegen eingehend mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt und ein Konzept für die Anpassung des Hofes an diese neue Normalität entwickelt. „Als wir die Daten und Prognosen gesichtet haben, waren wir richtig erschrocken, wie ernst die Lage bereits ist und wie dringend wir handeln müssen – beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Wandel“, erinnert sich die Geschäftsführerin. So habe sich von 1881 bis heute die mittlere Jahrestemperatur laut Niedersächsischem Kompetenzzentrum Klimawandel in der Kreisstadt Northeim, in deren Nähe der Schulbauernhof liegt, um 1,6 Grad erhöht – Tendenz steigend.

Um dennoch auch in Zukunft die Kinder und Jugendlichen auf dem Schulbauernhof gut betreuen und ihnen ein sicheres Umfeld zum Lernen und Erfahren geben zu können, seien nun zahlreiche Maßnahmen geplant. Die Gebäude sein dabei nur ein Teil des Ganzen. Auch die Außenflächen, der landwirtschaftliche Betrieb und das pädagogische Konzept stünden derzeit auf dem Prüfstand, so Eicke-Schäfer.

„Man kann nicht bei fast 40 Grad im Schatten mit kleinen Kindern stundenlang in der sengenden Sonne etwas unternehmen“, weiß Sina Kern, die pädagogische Leiterin des Hofes zu erzählen und fährt fort: „Deshalb haben wir mit unserem Hitzeaktionsplan angefangen, unser Angebot weiterzuentwickeln. Außerdem wollen wir mit den Baumaßnahmen dahin kommen, dass sich die Gebäude im Sommer nicht so aufheizen.“

Klimaanlagen sind dabei nicht vorgesehen. Vielmehr sollen die Möglichkeiten des nachhaltigen Bauens ausgeschöpft werden. Hier konnte mit dem Architekturbüro Sittig + Voges ein kompetenter Partner aus der Region gewonnen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Kathrin Ebeling, die Geschäftsführerin des Büros, berichtet: „Natürliche Bau- und Dämmstoffe aus nachhaltiger Produktion sind heutzutage ähnlich leistungsfähig wie herkömmliche Materialien. Dabei verursachen sie in aller Regel weniger Emissionen.“ Zusammen mit einer angepassten baulichen Planung und der Nutzung erneuerbaren Energien will das Hofteam so seine Gebäude fit für den Klimawandel machen und gleichzeitig einen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz leisten.

Die Natur spiele aber auch noch an anderer Stelle eine wichtige Rolle: Wo immer möglich und sinnvoll sollen Fassadenbegrünungen, neu gepflanzte Bäume, weitere Grünflächen und ähnliche natürliche Maßnahmen helfen, die Folgen des Klimawandels auf dem Hof zu begrenzen. Dadurch könne der Umfang der baulichen Eingriffe reduziert werden. Außerdem könne so ein zusätzlicher Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt geleistet werden. Unter dem Strich solle durch diesen Mix aus verschiedensten Maßnahmen sowohl die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen als auch die Arbeitssituation der Mitarbeiter deutlich verbessert werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Seine Erfahrungen mit der Anpassung an die Klimafolgen möchte der Schulbauernhof gerne mit anderen Organisationen teilen. „Es ist ja ein langer Weg, den wir da alle gehen müssen“, so Eicke-Schäfer. Einrichtungen oder Betriebe, die Interesse an einem Erfahrungsaustausch haben, können sich auf dem Schulbauernhof melden.

Die Dachsanierung, die noch 2023 umgesetzt werden soll, wird laut Eicke-Schäfer mit Unterstützung der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz nach der Richtlinie Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen zu 100 Prozent finanziert. Gelder für weitere Maßnahmen sollen eingeworben werden. (rom)