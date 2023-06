Gartenfestival lockt in den Hardegser Kurpark

Vorbereitungen laufen

Vom 23. bis 25. Juni findet in Hardegsen wieder das Gartenfestival „Lebenslust“ statt.

Hardegsen – Pflanzen, Kräuter, Gartengeräte, Hundespielzeug, Käse, Wurst und Mähroboter: Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was es im Juni im Kurpark Hardegsen zu sehen und zu kaufen gibt, wenn Familie Schreivogel zum diesjährigen Gartenfestival „Lebenslust“ einlädt.

100 Aussteller werden auf dem wunderschön am Fuße der Burg Hardeg gelegenen Areal an drei Tagen, von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Juni, ihre Waren präsentieren und verkaufen. Es wird auch einige Neuigkeiten geben, unter anderem sogenannte Pakethäuschen: Die von einem Tischlereibetrieb aus Holz gefertigten Häuschen, die aussehen wie Schwedenhäuser im Miniformat, dienen Paketzustellern als schön anzusehende Abstellmöglichkeit.

Laut Mitteilung gibt es zum Beispiel auch Damenmode aus Indien und Irland und natürlich jede Menge schöne Dekorationsdinge für Haus und Garten.

Und wer durch den Kurpark spaziert, bekommt natürlich auch irgendwann Hunger und Durst: Auch hier sorgen zahlreiche Stände mit Flammkuchen, Bratwurst, Kaffee und Kuchen sowie kühlen Getränken für Abhilfe.

Und es gibt mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 25. Juni auch eine absolute Premiere in diesem Jahr: Die Mitglieder der Gemeinschaft der Selbstständigen Hardegsen (GSH) haben zum ersten Mal anlässlich des Gartenfestivals die Genehmigung von der Stadt erhalten, am Ausstellungssonntag ihre Geschäfte in der Innenstadt für den Verkauf zu öffnen.

Ansonsten setzen Lars Schreivogel und sein Team auch dieses Jahr auf Altbewährtes: Der große Parkplatz für das Gartenfestival ist wieder am Wildpark Hardegsen (an der Straße nach Ertinghausen), von dort können diejenigen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, einen kostenlosen Shuttle-Service zum Kurpark in Anspruch nehmen.

Ansonsten ist das Ausstellungsgelände vom Wildpark nach einem zehnminütigen Spaziergang zu erreichen. Die Veranstalter bitten Besucher darum, unbedingt die Halteverbote in der Innenstadt Hardegsens zu beachten und der Ausschilderung bis zum Großparkplatz am Wildpark zu folgen.

Es wird auch in diesem Jahr wieder ein kostenloses Depot geben, an dem man seine Einkäufe lagern und dann mit dem eigenen Fahrzeug abholen kann. Dazu wird wieder eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. kat

Service: Das Gartenfestival ist an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Karten gibt es schon jetzt im Online-Vorverkauf unter lebenslust-hardegsen.de im Internet und natürlich an den Kassen am Ausstellungsgelände. Der Eintritt kostet pro Tag neun Euro, die Zwei-Tages-Karte kostet 14 Euro, die Dauerkarte 19 Euro. (Kathrin Plikat)