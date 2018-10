Junge Designerin aus Hardegsen bei Fashion-Preis in Hannover dabei

Großer Abend: Die Hardegserin Leonie Schulz (Mitte) stellte ihre Kollektion beim „Fashion Preis“ in Hannover vor. (ganzes Foto per Klick)

Hardegsen/Hannover. „Time Changes Impression –Die Zeit ändert die Eindrücke“, so lautet der Titel einer Kollektion, die die Studentin Leonie Schulz aus Hardegsen entworfen hat.

Sie und ihre Mitstudenten präsentierten ihre Modeentwürfe im Zuge des „Fashion Preises“ in Hannover Ende September im „Design-Center“ der Hochschule Hannover, Fakultät Medien, Information und Design, auf dem ehemaligen Expo-Gelände.

Hier stellte sie sechs Kollektionen vor. Die Klamotten sind so angelegt, dass sie sich mit wenigen Handgriffen verwandeln lassen. Ein kurzes Kleid wird durch das Öffnen einiger Knöpfe zu einem langen Ballkleid, eine Zierleiste wird zu einem Schal. Durch bunte Stoffe und Asymmetrie wurde geschickt mit gängigen Konventionen der Mode gespielt und diese gebrochen.

Für einen Preis habe es leider nicht gereicht, so Leonie Schulz im Resümee, trotzdem werde ihr die Veranstaltung lange im Gedächtnis bleiben.

Lange hat sie darauf hingearbeitet, berichtete die junge Dame im Gespräch mit der HNA. Sie stammt aus Hardegsen und besuchte die Fachhochschule für Gestaltung in Einbeck. „Meine Lehrer habe mich auf die Idee gebracht, mich nach dem Schulabschluss in Richtung Modedesign zu orientierten“, erzählt Leonie Schulz.

Während ihres Studiums lernte sie, Nähen, Stoffkunde und auch theoretisches aus der Modewelt.

Vier Kollektionen

Am Ende stand die große Prüfung an: Die Bachelorarbeit. Aufgabe war es, mindestens vier Kollektionen zu entwerfen. Thematik, Stoffe, Aussehen und Umsetzung, all das müssen sich die Studenten selbst überlegen. Auch Material muss beschafft werden, Models, oftmals aus dem Kreis der Kommilitonen, müssen angeworben werden, ein Begleitheft gedruckt und eine umfangreiche Mappe über alle Arbeitsschritte muss geführt werden.

In dieser kann man ihre Gedankengänge nachverfolgen: Die Inspirationen stammen aus den Tim-Burton-Verfilmungen von Alice im Wunderland. „Alice betritt eine Welt, die genau so gut eine Illusion sein könnte“, fasst sie ihre Grundidee zusammen. So begann sie sich mit Illusionen und optischen Täuschungen zu befassen. Ihre Mappe zeigt zahlreiche Skizzen, Ideen und Beispiele für solche Täuschungen.

Heraus kam die Idee, dass ihre Kleider sich verwandeln können und so Illusionen erzeugen. Zahlreiche Versuche mit verschiedene Stoffen und Konzepten führte sie in den vier Monaten, die sie Zeit für die Bearbeitung ihrer Abschlussarbeit hatte, aus. Am Ende entstanden die erwähnten Kollektionen.

Wie es weiter geht? Zum Sommersemester wird sie ihr Masterstudium in Modemanagement beginnen, diesmal in Hamburg. Ihr Ziel sei es, Fuß in der Modeindustire zu fassen, eventuell auch im Ausland.