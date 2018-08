Feuer in Hardegser Seniorenheim: Opfer starb nicht an Rauchgasvergiftung

Hardegsen. Der 61-jährige Bewohner des Hardegser Seniorenheims, nach dem Feuer im Heim vor zwei Wochen gefunden wurde, ist nicht an einer Rauchgasvergiftung verstorben.

Das hat die Obduktion des Leichnams in der Göttinger Rechtsmedizin ergeben.

Wie der Göttinger Oberstaatsanwalt Andreas Buick am Montag auf HNA-Anfrage weiter betonte, gehen die Ermittler der Polizei aufgrund der Obduktionsergebnisse davon aus, dass der 61-Jährige bereits vor Ausbruch des Feuers in seinem Patientenzimmer gestorben ist.

Es sei nicht auszuschließen, dass der 61-Jährige zuvor an einer internistischen Erkrankung, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt, verstorben ist.

Weiter unklar ist laut Oberstaatsanwalt Andreas Buick auch die Brandursache für das Großfeuer, das in dem Patientenzimmer des 61-jährigen Bewohners ausgebrochen war.

Bei dem Feuer am Abend des 4. August war ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden.

Mehr als 120 Bewohner der Einrichtung in der Paschenburg mussten an dem Abend von einem Großaufgebot von Rettungskräften evakuiert werden. Die Bewohner wurden zum Großteil in Alten- und Pflegeheimen der Region untergebracht.

Bei dem Feuer waren über 300 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.