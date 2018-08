Feuer in Seniorenheim in Hardegsen

Das Gebäude wird evakuiert

Hardegsen. In der Seniorenwohnanlage Paschenburg in Hardegsen ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Das als Zimmerbrand begonnene Feuer soll sich inzwischen ausgebreitet haben. Die Evakuierung des Gebäudes läuft noch.