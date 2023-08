Kaputter Rauchmelder löst Großeinsatz aus

Von: Roland Schrader

(Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Ein defekter Rauchmelder in der städtischen Kindertagesstätte in Gladebeck war mutmaßlich Auslöser eines Feuerwehrgroßeinsatzes am Dienstagmorgen.

Gladebeck – Als Erzieher am Dienstagmorgen am Kindergarten im ehemaligen Pfarrhaus am Thie ankamen, piepten die über Funk verbundenen Rauchmelder im ganzen Gebäude.

Um 7.29 Uhr wurde die Feuerwehr über Notruf alarmiert, die mit 35 Einsatzkräften aus Gladebeck, Asche, Hardegsen und der Drehleiter aus Northeim anrückte. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.

Unter Atemschutz durchsuchten Feuerwehrleute das Gebäude nach Rauch und Brandnestern, konnte kurze Zeit später Entwarnung geben. „Jetzt muss geprüft werden, welcher Rauchmelder defekt ist“, sagte Vize-Stadtbrandmeister Ernst-Hartwig Spangenberg. (zsv)