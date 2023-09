Motorradfahrer aus Einbeck stirbt bei Verkehrsunfall in Hevensen

Von: Niko Mönkemeyer

Symbolbild © Carsten Rehder

Ein 21-Jähriger ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Hevensen ums Leben gekommen.

Hevensen - Wie die Polizeiinspektion Northeim dazu mitteilte, war der aus einem Einbecker Ortsteil stammende Mann mit einem nicht zugelassenen und „offensichtlich bauartveränderten“ Motorrad auf der Gewerbeallee in Richtung Brinkfeldstraße unterwegs, als er aus noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Laut Polizei kam der 21-Jährige dadurch nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen direkt an der Straße stehenden Baum. Dabei zog er sich so starke Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Das verunglückte Motorrad sei von der Polizei beschlagnahmt worden, heißt es dazu abschließend im Polizeibericht. (Niko Mönkemeyer)