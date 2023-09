Mühlenweg in Hettensen: Anlieger müssen nach Klage mehr Beitragsgebühren zahlen

Von: Niko Mönkemeyer

Der Mühlenweg in Hettensen wurde auf einer Länge von 380 Metern saniert. © Roland Schrader

Anlieger des Mühlenweges in Hettensen sind sauer.

Hettensen – Der Ausbau des Mühlenwegs in Hettensen hat in den vergangenen Jahren mehrfach für Ärger gesorgt – unter anderem, weil die umfangreiche Baumaßnahme mit erheblichen Einschränkungen und Umwegen für alle Einwohner verbunden war. Jetzt erregt die bereits 2021 abgeschlossene Baumaßnahme in der Hardegser Ortschaft erneut die Gemüter, weil die Anlieger sich mit weitaus mehr Geld als ursprünglich geplant an den Kosten beteiligen müssen.

Eigentlich wollte die Stadt Hardegsen die Anlieger an den Kosten für die Fahrbahn zu 30 Prozent, für den Gehweg zu 45 Prozent und für die Beleuchtung zu 35 Prozent gemäß der Straßenausbaubeitragssatzung beteiligen. Nur die Abrechnung für die Kosten der Straßenentwässerung sollte nach Erschließungsbeitragsrecht erfolgen. Das sieht eine Anliegerbeteiligung von 90 Prozent vor.

Einige Grundstückseigentümer akzeptierten diese Regelung und schlossen mit der Stadt entsprechende Ablösevereinbarungen ab. Andere weigerten sich hingegen und klagten vor dem Verwaltungsgericht Göttingen gegen eine Beteiligung an den Kosten.

Diese Klagen wurden als unbegründet zurückgewiesen – doch nicht nur das: Bei der mündlichen Verhandlung im Mai stellte das Gericht fest, dass die gesamte Baumaßnahme nach Erschließungsbeitragsrecht hätte erfolgen müssen. Das heißt: Auch für die Fahrbahn, den Gehweg und die Beleuchtung müssen die Anlieger jetzt 90 Prozent der Kosten bezahlen – auch diejenigen, die bereits eine Ablösevereinbarung getroffen hatten und eigentlich davon ausgegangen waren, dass es keine weiteren Forderungen geben würde.

„Das ist ein riesiges Dilemma“, bringt Ortsbürgermeister Peter Volkmar die aktuelle Situation auf den Punkt. Die Verärgerung der Betroffenen könne er natürlich nachvollziehen – immerhin stünden da jetzt Summen von bis zu 75 000 Euro im Raum. Letztendlich sei das Ganze aber wohl eine Verkettung unglücklicher Zufälle, bei der es keinen Gewinner, sondern eigentlich nur Verlierer gebe.

„Wir vom Ortsrat haben uns ausführlich mit dem Problem beschäftigt, sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass wir da nicht helfen können, zumal auch die Hardegser Stadtverwaltung das nicht kann“, so Volkmar. „Denn die hat eigentlich nichts falsch gemacht, auch wenn das die betroffenen Anlieger anders sehen.“

In der jüngsten Sitzung des Hardegser Ausschusses für Stadtplanung und Bauen ging Kämmerer und Fachbereichsleister Olaf Müller auf diesen Vorwurf ein und verwies auf den in der Sitzungsvorlage erläuterten Sachverhalt. Demnach habe die Hardegser Stadtverwaltung die Beiträge auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt gültigen Rechtsprechung nach anwaltlicher Beratung erhoben. Daran, so Müller, hätte sich auch nichts geändert, wenn sich das Verwaltungsgericht Göttingen aufgrund der eingereichten Klagen nicht mit dem Thema hätte beschäftigen müssen.

Das habe dann nicht nur festgestell, dass aufgrund einer geänderten Rechtsprechung die gesamte Maßnahme jetzt nach Erschließungsbeitragsrecht abgerechnet werden muss, sondern dass für eine komplette Erschließung jetzt noch eine Straßenleuchte beim Grundstück Mühlenweg 10 installiert und der Gehweg durchgängig hergestellt werden muss, ebenso wie die Beleuchtung, der Gehweg und die gärtnerische Gestaltung östlich der Einmündungen der Straßen Mühlengarten und Mühlenberg. (Niko Mönkemeyer)