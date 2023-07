Ortsbürgermeister der Hardegser Ortschaft Ertinghausen rettete Namen des VW Touareg

Von: Niko Mönkemeyer

Entwicklungshelfer: In diesem Straßencafé nahm Georg Klute bei einem seiner jüngsten Aufenthalte in Niger zusammen mit Freunden und Mitstreitern seinen Morgenkaffee ein. © Georg Klute

Ertinghäuser Ortsbürgermeister betreibt Entwicklungshilfe in Nordafrika

Ertinghausen – Ohne Georg Klute, der seit Mai 2020 in Ertinghausen lebt und dort seit 2021 als Ortsbürgermeister der Hardegser Ortschaft lokalpolitisch tätig ist, hätte sich der VW-Konzern für eines seiner erfolgreichsten Modelle, nämlich den SUV Touareg, einen neuen Namen überlegen müssen – und das kam so:

2001, als Klute noch als unabhängiger Gutachter und Dozent bei der Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung gearbeitet hat, erhielt er einen Anruf aus Wolfsburg, wo es den Touareg damals nur als Prototypen gab.

Da Klute, der von 2003 bis 2020 unter anderem als Professor für Ethnologie Afrikas an der Universität Bayreuth tätig war, schon damals als Experte für das Volk der Tuareg galt, bat man ihn hinsichtlich der Namensgebung für das neue Modell um Rat.

„Damals hatte der VW-Konzern Sorge, der arabisch klingende Name Touareg könnte bei der Einführung des Modells in den USA problematisch sein“, blickt Klute zurück. „Weil die Amerikaner damals gerade in Afghanistan Krieg gegen die Taliban führten und alles, was mit Muslimen in Verbindung stand, in den USA auf Ablehnung stieß.“

Klute konnte schließlich dem VW-Konzern Argumente liefern, die dazu führten, dass man den Namen, in den der Konzern schon viel Geld investiert hatte, beibehalten konnte.

Bei der Benennung von Automodellen komme es immer wieder mal zu Problemen, weiß Klute aus sicherer Quelle, denn seit dieser Zeit ist er mit Michael Horn befreundet, der damals als Chef der Task Force Einführung Oberklasse im VW-Konzern für den Phaeton und den Tuareg zuständig war.

So habe der VW-Konzern zum Beispiel an einen Gemüsehändler namens Touran 200 000 Euro gezahlt, und die Firma Porsche habe ihren SUV, der eigentlich Cheyenne heißen sollte zum Porsche Cayenne gemacht, weil die Indianergruppe der Cheyenne nicht damit einverstanden war.

Als Klute 2001 vorschlug, der VW-Konzern möge, wenn er schon den Namen der Tuareg benutze, doch auch was für diese Ethnie tun, wurde die Idee geboren, dass VW in Nordafrika, genauer gesagt in Mali und Niger, Entwicklungshilfeprojekte finanziell unterstützt.

Um das Ganze bewerkstelligen zu können, wurde der Verein Tamat gegründet, der sich durch Spenden finanziert und dessen Vorstandsvorsitzender Klute bis heute ist.

Neben dem Bau von Brunnen wurden in den folgenden Jahren zahlreiche andere Projekte entwickelt, wobei der Verein aufgrund der politischen Entwicklungen seit 2012 nicht mehr in Mali arbeiten kann. In Niger laufen aber nach wie vor mehrere Projekte, die der Verein nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ in Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort entwickelt hat.

So gibt es ein Handwerkszentrum, in dem sich mittlerweile neun Handwerksbetriebe angesiedelt haben und das seit 2020 keine finanzielle Unterstützung mehr vom Verein benötigt.

Mithilfe einer mobilen Klinik, die inzwischen auch von der Aktion „Ein Herz für Kinder“ unterstützt wird, wurde die medizinische Versorgung der Menschen in der Region verbessert. Außerdem wurde mit Unterstützung des Fachbereichs Ökologische Agrarwissenschaften der Uni Kassel in Witzenhausen ein sogenanntes Agroforstwirtschaft-Projekt auf die Beine gestellt, das auf Tröpfchenbewässerung durch Solarpumpen setzt und in dem 30 landwirtschaftliche Betriebe zusammenarbeiten.

„Demnächst möchten wir noch eine Kamelmilchproduktion realisieren und haben ein großes Berufsbildungszentrum aufgebaut, in dem die Ausbildung von jungen Menschen noch mehr im Mittelpunkt stehen soll“, nennt Klute, der im Jahr 2018 für sein ehrenamtliches Engagement in Nordafrika mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet wurde, weitere Ziele des Vereins.

Ortsbürgermeister: Dieses Foto entstand beim Start für das Anruf-Linien-Taxi in Ertinghausen. © Niko Mönkemeyer

Er würde sich freuen, wenn es auch aus der hiesigen Region Unterstützung für die Menschen in Niger gäbe – in Form von Spenden oder Patenschaften für junge Menschen, die in einer der Einrichtungen des Vereins ausgebildet werden.

Bleibt nur noch die Frage: Wie kommt ein renommierter Ethnologe, der sich seit vielen Jahren in Nordafrika ehrenamtlich in der Entwicklungshilfe engagiert und in Bayreuth als Professor tätig war, ausgerechnet in das kleine Ertinghausen?

„Das ist leicht zu erklären“, sagt Klute und verrät, dass er und seine Frau für den Ruhestand nach einem kleinen Haus gesucht haben und der Zufall es gewollt habe, dass sie das Haus einer ihrer Töchter übernehmen konnten, die mit ihrem Mann mehrere Jahre in Ertinghausen gewohnt hat.

Die Hardegser Ortschaft ist für einen Ethnologen wie Klute nicht nur ein neuer Wohnort, sondern in gewisser Weise auch ein Forschungsobjekt. „Wie überall auf der Welt lässt sich hier das typische Verhalten von Autochthonen und Allochthonen beobachten“, sagt er schmunzelnd und erklärt, dass man in der Wissenschaft mit diesen beiden Begriffen Bevölkerungsgruppen bezeichnet, die in einem Gebiet ursprünglich ansässig beziehungsweise dort erst neu zugewandert sind.

Infos und Videos zum Verein Tamat sind unter tamat-ev.org zu finden.