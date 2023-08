2,7 Promille: Frau baut Unfall in Hardegsen und fährt davon

Von: Kathrin Plikat

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Montagabend in Hardegsen einen Unfall gebaut und ist dann davongefahren. (Symbolbild). © Paul Zinken/dpa

Eine 62-jährige Autofahrerin aus Hardegsen hat am Montagabend in der Bahnhofstraße in Hardegsen betrunken einen Unfall verursacht und ist dann einfach davongefahren.

Hardegsen - Ein späterer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille, berichtete die Northeimer Polizei. Zeugen hatten beobachtet, dass die Frau gegen 20.30 Uhr mit ihrem Auto gegen eine Laterne prallte. Danach fuhr sie davon.

Die Zeugen alarmierten die Polizei. Beamte aus Uslar fuhren zur Adresse der Frau und trafen sie dort auch an. Gegenüber den Beamten gab sie zu, Alkohol getrunken zu haben, hieß es weiter im Polizeibericht.

Nach dem Alkotest musste die Frau eine Blutprobe abgeben, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren gegen die 62-Jährige ein, die Ermittlungen dauern an. (kat)