Hardegsen feiert 600-jähriges Kirchenjubiläum von St. Mauritius

Von: Roland Schrader

Teilen

Volles Haus in der Kirche: Dr. Adelheid Ruck-Schröder, Anne Dill und Jan von Lingen sind hier mit Kirchenvorstandsmitgliedern und Helfern aus Hardegsen, Trögen und Üssinghausen beim gut besuchten Festgottesdienst zu sehen. © Roland Schrader

Trubel herrschte am Pfingstwochenende in Hardegsen rund um die St.-Mauritius-Kirche.

Hardegsen – Vier Tage lang feierte die Kirchengemeinde das 600-jährige Bestehen ihres Gotteshauses zusammen mit mehreren Hundert Festbesuchern. Geboten wurde ein umfangreiches Programm für Jung und Alt.

„Die Geschichte der Kirche gibt so richtig was her“, sagte Regionalbischöfin Dr. Adelheid Ruck-Schröder. Sie stellte sich vor, wie Herzogin Margarete von Braunschweig vor 600 Jahren der festlichen Kircheneinweihung beiwohnte. Margarete hatte die Kirche zum Seelenheil ihres verstorbenen Mannes „Otto der Quade“ (Böse) bauen lassen, der in unheiliger Erde begraben wurde.

Kinderfest: Der Familientag begann mit einem Kindergottesdienst im Freien. Anschließend gab es Spielstationen und eine Hüpfburg im Kirchgarten. © Schrader, Roland

„Was ist uns heute wichtig“, fragte die Regionalbischöfin. Pfingsten sei der ideale Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Kirche sei ein Ort des Trostes und der Gemeinschaft sowie ein Ort, Kraft zu tanken, zitierte sie Gemeindeglieder, die in der Festzeitschrift schrieben, was die Kirche für sie bedeute. Die Kirche habe einen Boden, der erde. An Pfingsten gelte es, nach der Ausstrahlung der Kirche zu fragen und danach, wie Christen mit ihrer christlichen Lebensform hineinstrahlen könnten in die Gesellschaft.

„Die Gesellschaft braucht Kraftorte wie diese Kirche mehr denn je. Hardegsen ist ein starkes Stück Kirche“, sagte Superintendent Jan von Lingen, der derzeit die Gemeinde visitiert. Dabei beschränke sich die Gemeinde nicht auf Kirchenmauern, sondern wirke seit 100 Jahren auch mit der Diakoniestation in den sozialen Raum. Diakonie sei ein starkes Stück Kirche wie auch die 50 Jahre alte Kindertagesstätte. Von Lingen: „Hier ist vieles in Bewegung und auf dem Weg“. Jeder könne ein starkes Stück beitragen. Es fange an bei der Kirchensteuer und gehe weiter beim Ehrenamt. „Bringen sie ein kleines Stückchen hinein“, sagte von Lingen und ergänzte: „Das Schöne ist, wenn wir viele kleine Stücke zusammentun, entsteht eine runde Geburtstagstorte“.

Hardegsens Pastorin Anne Dill dankte den vielen ehrenamtlichen Helfern, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Stellvertretend verteilte sie Rosen an die Kirchenvorsteher. Hardegsens Bürgermeister Lars Gunnar Gärner hob die Verbundenheit zwischen Stadt und Kirchengemeinde hervor. Auch Dechant Andreas Pape überbrachte Grüße von der katholischen Kirchengemeinde und lobte das Miteinander auf Augenhöhe.

Die beiden Liedermacher Fritz Baltruweit und Jan von Lingen hatten den Veranstaltungsreigen mit einem Liederabend eröffnet. Sie zogen 100 Konzertbesucher in ihren Bann. Die Kinder standen beim Familientag am Samstag im Mittelpunkt, der bei strahlenden Sonnenschein mit einem Kindergottesdienst vor der Kirche begann. (Roland Schrader)