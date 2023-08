Wie sollen die Erdmännchen im Wildpark Hardegsen heißen?

Von: Niko Mönkemeyer

Teilen

Raubtierfütterung im Wildpark Hardegsen: Tierpflegerin Sandra Leineweber serviert den Erdmännchen einen Snack in Form von Mehlwürmern. © Niko Mönkemeyer

HNA-Leser können Namen für Hardegser Erdmännchen vorschlagen

Hardegsen – Den fünf Erdmännchen, die Mitte März als reine Männer-WG das neue Gehege im Wildpark Hardegsen bezogen haben, dürfte es ziemlich egal sein, ob sie einen Namen haben, denn hören werden sie auf die dann vermutlich sowieso nicht.

Für das Wildparkteam um Wildparkbetreuerin Lea Hauff wäre es aber eine Erleichterung, wenn sie endlich Namen hätten, denn natürlich ist die Pflege der Tiere auch mit reichlich Bürokratie verbunden und da ist es beim Verwalten von Terminen oder dem Erstellen von Statistiken am einfachsten, wenn man sie nach Namen unterscheiden kann.

„Wir würden uns freuen, wenn die HNA-Leser möglichst viele Vorschläge einreichen“, sagt Tierpflegerin Sandra Leineweber.

Da es sich bei den Hardegser Erdmännchen, die aus dem Tierpark Chemnitz stammen, ausschließlich um männliche Tiere handelt, werden also fünf Männernamen gesucht. Der Fantasie sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. Lediglich die Anfangsbuchstaben der Namen stehen bereits fest. „Wir haben den Kollegen aus Chemnitz versprochen, dass die Namen der Erdmännchen mit den gleichen Buchstaben beginnen werden wie ihre Namen“, sagt Leineweber und schmunzelt. „Wir brauchen daher einen Namen mit K, einen mit T, einen mit I und zwei mit C.“

Leser, die sich an der Aktion beteiligen möchten, können ihre fünf Namensvorschläge per E-Mail an hna@hna.de (Stichwort Erdmännchen) schicken oder als Kommentar hier auf HNA.de hinterlassen. Unter allen eingereichten Vorschlägen wird das Team des Hardegser Wildparks dann einen Sieger auswählen. Der wird dann als Ehrengast dabei sein wenn die fünf Hardegser „Erdmänner“ getauft werden.

Die fühlen sich inzwischen in ihrer WG so richtig zu Hause und haben bereits einige Änderungen am Gehege vorgenommen. Denn nicht umsonst werden Erdmännchen auch als Scharrtiere bezeichnet. Der Spaß am Wühlen in der Erde ist ihnen quasi genetisch in die Wiege gelegt worden, und das kann man deutlich sehen, wenn man sie in Hardegsen besucht.

Nicht nur im, sondern auch vor dem Gehege ist meistens viel los, denn die quicklebendigen Tiere, die zu den Raubtieren zählen und daher nicht nur mit Früchten aller Art, sondern auch mit Insekten und Mäusen gefüttert werden, haben sich zum Hauptanziehungspunkt für die Besucher entwickelt.

Dass sich die Hinterlassenschaften der Erdmännchen im Außengehege manchmal ansammeln, ist übrigens kein Zeichen mangelnder Pflege, wie manche Besucher vermuten. „Wir reinigen diese Kotecken nicht täglich, sondern nur alle paar Tage, weil der Geruch dort für das Wohlbefinden der Tiere wichtig ist und ihnen Sicherheit gibt“, erklärt Leineweber. „Das Innere des Tierhauses wird allerdings jeden Tag gründlich gereinigt.“

Ihren ersten Arztbesuch haben die fünf Neuhardegser laut Leineweber bereits schon hinter sich. „Sie haben alle Gewicht zugelegt und sind gegen Tollwut geimpft worden“, berichtet sie.

Damit sich die fünf Jungs aus Chemnitz auch weiterhin in Hardegsen wohlfühlen, weist Wildparkbetreuerin Lea Hauff noch einmal darauf hin, dass sich Besucher nicht über die Glasabsperrung beugen sollen. „Wir haben sogar schon beobachtet, dass jemand mit einem Gehstock versucht hat, die Erdmännchen animieren wollte, sich zu bewegen.“

Dabei ist so was überhaupt nicht nötig. Wer sich etwas mehr Zeit nimmt, kann sie beim Graben, beim Balgen und vielen anderen Aktivitäten beobachten, denn im Gegensatz zu vielen anderen kleinen Raubtieren, die man in Zoos und Tierparks tagsüber nur als zusammengerollte Fellknäuel sehen kann, sind Erdmännchen ausgesprochen tagaktiv. Und wenn sie demnächst dann auch noch Namen haben, dürften viele Besucher sie noch mehr ins Herz schließen, als sie es ohnehin schon getan haben. (Niko Mönkemeyer)