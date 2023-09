Hardegsen: Zusammenstoß mit Lkw - Autofahrerin bei Unfall verletzt

Von: Kathrin Plikat

Die Fahrerin dieses Autos wurde bei dem Unfall bei Hardegsen schwer verletzt. © Kreisfeuerwehr Northeim/Leon Hänel/nh

Schwer verletzt wurde eine Autofahrerin am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 241 bei Hardegsen.

Hardegsen - Aus noch ungeklärter Ursache war es gegen 7 Uhr in Höhe der Abfahrt von der B 241 zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto der Frau und einem Lkw gekommen. Die Fahrerin kam nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Ein Lob gab es im Anschluss einmal mehr für die Ersthelfer, die sich laut Feuerwehr um die Betreuung der Verletzten, die Absicherung der Unfallstelle und die Alarmierung der Rettungskräfte gekümmert hatten.

Die Bundesstraße war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. (kat)