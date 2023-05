Hardegser Rat will mehr Informationen vom Landkreis zum geplanten Windpark

Von: Niko Mönkemeyer

Im Hardegser Stadtgebiet gibt es derzeit nur drei Windkraftanlagen auf dem Heiligenberg bei Lichtenborn. Nun gibt es Pläne für vier weitere Windräder in der Nähe des Gewerbegebiets in Hevensen. ARCHI © HUBERT JELINEK

Der Rat der Stadt Hardegsen hat die Entscheidung über die Zustimmung zum Windpark vertagt.

Hardegsen – Auch wenn die dafür vom Landkreis Northeim gesetzte Frist bereits am 30. Mai abläuft, hat der Rat der Stadt Hardegsen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens zum geplanten Bau von vier Windkraftanlagen auf Hardegser Stadtgebiet im Moringer Becken (wir berichteten) in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag noch keine Entscheidung getroffen.

Aus Sicht der Ratsmitglieder sind die dazu vom Landkreis Northeim zur Verfügung gestellten Antragsunterlagen nicht vollständig, sodass dem Rat eine Zustimmung oder Ablehnung des geplanten Windparks derzeit nicht möglich sei. Insofern sei eine Vertagung der Entscheidung über die vom Landkreis genannte Frist hinaus nötig.

Bereits die Ortsräte der betroffenen Dörfer und der Hardegser Bauausschuss hatten im Vorfeld der Ratssitzung ihre ablehnende Haltung zum gemeindlichen Einvernehmen für das Projekt unter anderem damit begründet, dass weder die technischen Daten der geplanten Windkraftanlagen noch das avifaunistische Gutachten auf aktuellen Daten beruhe.

Hintergrund ist, dass die Helmolt Projektentwicklung GmbH als Investor ein einfaches Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung beantragt hat. Begründet wurde das damit, dass dem Landkreis die entsprechenden Antragsunterlagen schon seit 2017 bekannt seien. Damals wollte das Unternehmen insgesamt sieben Anlagen bauen, wobei drei davon auf Nörten-Hardenberger Gebiet geplant waren. Der Antrag für dieses Vorhaben wurde 2019 vom Landkreis Northeim abgelehnt.

Bürgermeister Lars Gunnar Gärner machte in der Sitzung deutlich, dass ein Versagen des gemeindlichen Einvernehmens durch den Hardegser Rat nur möglich sei, wenn das geplante Vorhaben gesetzlichen Bestimmungen widerspräche. Um das letztendlich beurteilen zu können, benötige man aber zunächst die vollständigen Unterlagen.

Für die Beurteilung, ob der Bau des Windparks am geplanten Standort hinsichtlich der Windausbeute zweckmäßig sei, sei der Rat allerdings nicht zuständig, betonte Gärner.

Er ging damit auf eine Frage von Werner Zollmeyer aus Behrensen ein, der als Mitglied der Bürgerinitiative „Moringer Becken“ die Frage aufwarf, wie denn der Hardegser Rat die Tatsache bewerte, dass laut Planungsunterlagen der Wind im Moringer Becken mit 7 Meter pro Sekunde angegeben werde, während Messungen in den vergangenen Jahren immer unter 6 Meter pro Sekunde gelegen hätten. (Niko Mönkemeyer)