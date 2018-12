Hasenkampbrücke in Sebexen ab Montag wieder befahrbar

Hasenkampbrücke: Am Freitag wurde dort noch eifrig gearbeitet.

Sebexen. Die neue Hasenkampbrücke über die Aue in Sebexen soll nach ihrer Fertigstellung jetzt Zug um Zug frei gegeben werden.

„Wir werden die Brücke am heutigen Montag, 17. Dezember, eingeschränkt für den Verkehr öffnen“, kündigte Kalefelds Bürgermeister Jens Meyer in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen an.

Mit der Öffnung kann Sebexen nun sieben Jahre nach Fertigstellung der Ortsumgehung im Verlauf der Bundesstraße 445 die dritte Anschlussstelle in Betrieb nehmen. Der Ort wartete allerdings schon länger auf die Sanierung. Jahrelang konnten die Einwohner nur eine Behelfsbrücke nutzen. Über sie konnten aber nur Fußgänger gehen und Radler fahren.

Veranschlagt sind für den Neubau Kosten in Höhe von rund 500 000 Euro. Nach den Worten von Bauamtsleiter Eberhard Bohnsack liegt die Endabrechnung aber noch nicht vor.