82-Jähriger verpasst Fähre und fährt mit Auto in die Weser

Hessisch Oldendorf. Ersthelfer haben am Mittwoch einen 82-jährigen Autofahrer gerettet, der mit seinem Fahrzeug bei Großenwieden nahe Hessisch Oldendorf in die Weser gefahren war.

Laut Polizei Hameln war der 82-Jährige, der aus dem Bereich Bückeburg stammt, aus ungeklärter Ursache gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto an der Fähre vorbei in die Weser gerollt.

Der Fährmann alarmierte die Feuerwehr, allerdings kamen drei Ersthelfer dem Senior zur Hilfe: Sie sprangen in die Weser, während das Auto weiter abtrieb, und retteten den Rentner aus dem Auto ans Ufer.

Der Fahrer kam mit leichten Unterkühlungen in eine Klinik. Warum der 82-Jährige in die Weser fuhr, steht noch nicht fest. Feuerwehr und Wasserschifffahrtsamt holten das Auto noch am Abend aus der Weser.

