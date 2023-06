Künstliche Intelligenz unterstützt die Polizei

Von: Olaf Weiss

Teilen

Aufwendige Ermittlungsarbeit: Die Suche nach kinderpornografischem Material im Internet und die Suche nach ihrer Herkunft. Dabei bekommen die Ermittler nun Unterstützung durch Künstliche Intelligenz (Symbolbild). © Arne Dedert/dpa

Bei Ermittlungen in Fällen von Kinderpornografie hat die Northeimer Polizei Unterstützung durch Künstliche Intelligenz (KI).

Northeim – Das hat Polizeirätin Vanessa Pleiß-Schütte, Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion (PI) Northeim jetzt bei der Vorstellung des Sicherheitsberichts 2022 berichtet.

Die KI durchforste Datenträger wie Festplatten oder Smartphonespeicher nach verdächtigen Bilddateien. Angesichts der häufig riesigen Datenmengen, die zu bewältigen seien, sei dass eine große Hilfe.

Allerdings, so Pleiß-Schütte, müsse sich ein Mensch die dabei entdeckten Bilder trotzdem noch ansehen. Zum einen, weil die Feststellung der KI, dass sich in einem Speicher Kinderpornografie befinde, in Deutschland noch nicht als gerichtsfester Beweis gelte. Zum anderen, weil die KI „noch lerne“. Dafür müsse ein Mensch bei jeder von Kommissar KI gefundenen Datei per Mausklick bestätigen, dass sie richtig liege oder eben einen Fehler gemacht habe.

Vanessa Pleiß-Schütte, Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion (PI) Northeim © Olaf Weiss

Das sei zurzeit noch aufwendig, sagte die Kripo-Chefin, langfristig sei der Einsatz der KI aber sicherlich eine erhebliche Erleichterung der Ermittlungsarbeit.

Die Ermittlungen in Fällen von Kinderpornografie seien angesichts der Bilder, mit mit denen die Beamten dabei konfrontiert werden, sehr belastend, betonte Pleiß-Schütte. Deshalb werden dafür nur freiwillige Ermittler eingesetzt. Unterstützung erhalte die PI von der Bereitschaftspolizei.

Bei der Entdeckung von Fällen von Kinderpornografie profitierten die deutschen Behörden maßgeblich von den USA, berichtet die Kripo-Chefin. Viele Hinweise kämen vom NCMEC (National Centre for Missing and Exploited Children, zu Deutsch: Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder).

Dieses prüft Hinweise von privaten Ermittlungsorganisationen und leitet sie an die zuständigen Behörden weiter – in Deutschland ans Bundeskriminalamt (BKA). Über die Landkriminalämter werden die Hinweise an die jeweiligen Polizeiinspektionen weiter gegeben – je nachdem, wo die verdächtige IP-Adresse lokalisiert worden ist. (Olaf Weiss)

Polizei registriert mehr Sexualstraftaten 231 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, zu der auch die Verbreitung von Kinderpornografie gehört, sind im vergangenen Jahr im Landkreis Northeim (+24 Prozent) gezählt worden. Die Kinderpornografie nimmt dabei einen Anteil von rund 30 Prozent ein.

Die Aufklärungsquote liegt nach Angaben der PI für die gesamte Gruppe dieser Straftaten bei 90 Prozent, im Bereich der Kinderpornografie bei 98 Prozent. (ows)