Himmelfahrt: Northeimer Polizei zieht positive Bilanz

Ein Lob von der Polizei gibt es für diejenigen, die am Himmelfahrtstag im Landkreis Northeim den sogenannten Vatertag gefeiert haben.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen Jugendliche und Erwachsene zum Teil unter erheblichem Alkoholeinfluss mit Bollerwagen und in größeren Gruppen herumgezogen waren, habe sich in diesem Jahr ein anderes Bild gezeigt: Die Menschen hielten sich laut Polizei Northeim zurück, nur ganz wenige Feiernde seien unterwegs gewesen.

So musste die Polizei keine Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, hieß es am Freitag. Lediglich in einem Fall hatte sich eine Personengruppe nicht an die Weisungen der Polizei und die geltenden Infektionsschutzregeln gehalten. Nachdem Polizeibeamte die Feiernden angesprochen hatten, hätten sich diese sehr schnell einsichtig gezeigt.

Die Polizei Northeim wurde am Himmelfahrtstag durch Beamte der Bereitschaftspolizei Niedersachsen personell unterstützt.

„Wir sind sehr froh, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an die geltenden Regelungen gehalten haben. Genau so haben wir es in den vergangenen Wochen immer wieder erlebt. In einem engen Schulterschluss mit dem Landkreis und den Kommunen werden wir auch weiterhin auf Dialog und Verständnis setzen“, sagte Julian Klingebiel, Sprecher der Polizei Northeim.