Versuchte Vergewaltigung auf offener Straße in Höckelheim

Ein 25-jähriger Mann hat am späten Dienstagabend versucht, in Höckelheim auf offener Straße eine 18-Jährige zu vergewaltigen.

Er wurde wenig später von Polizeibeamten in seiner Wohnung festgenommen.

Die 18-Jährige erlitt laut Polizei leichte körperliche Blessuren. Der 25-jährige hatte die junge Frau, die zu Fuß auf dem Heimweg war, gegen 23 Uhr in der Höckelheimer Torstraße plötzlich von hinten umgerissen und sich auf sie gelegt, so die Polizei Northeim weiter. Bevor es jedoch zu einem weiteren Übergriff kommen konnte, ließ der Mann von der jungen Frau ab, weil sich ein 43-Jähriger in seinem Auto näherte. Der Zeuge sah Täter und Opfer auf der Straße liegen und hielt sofort an.

Versuchte Vergewaltigung: 25-Jähriger stand unter Alkoholeinfluss

Der 25-Jährige aus Portugal, der vorübergehend in Deutschland arbeitet, ließ daraufhin von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuß. Bei seiner Festnahme stand der 25-Jährige unter Alkoholeinfluss. Im Northeimer Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er in einer Gewahrsamszelle der Polizei untergebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wird der 25-Jährige am Mittwoch dem Haftrichter am Amtsgericht Northeim vorgeführt. Die Ermittlungen des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Northeim dauern an.