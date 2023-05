Feuerwehrleute aus dem Kreis Northeim beim Treppenlauf in Berlin erfolgreich

Von: Niko Mönkemeyer

Jetzt geht’s los: Kai Reichelt aus Kuventhal (links) und Adrian Jagusch aus Schönhagen auf dem Weg in die Hotellobby, von wo aus es 770 Treppenstufen nach oben gehen wird. © KREISFEUERWEHR / KONSTANTIN MENNECKE

Feuerwehrleute aus dem Kreis Northeim waren beim internationalen Treppenlauf in Berlin dabei

Northeim/Berlin – Das war eine schweißtreibende Herausforderung: Zwei lokale Teams sind beim teilnehmerstärksten Feuerwehrwettbewerb Europas, dem Berlin Firefighter-Stairrun, an den Start gegangen.

Die Teams aus der hiesigen Region, Kai Reichelt (Kuventhal) und Adrian Jagusch (Schönhagen) sowie Martin Hebenstreit (Kammerborn) und Sebastian Gremmes (Lödingsen), haben sich laut Mitteilung der Northeimer Kreisfeuerwehr den 770 Treppenstufen des Berliner Park-Inn-Hotels mit Erfolg gestellt.

Trainiert haben sie unter anderem auf den 220 Treppenstufen des 40 Meter hohen Klimaturms in Schönhagen sowie im Treppenhaus des Northeimer Kreishauses – vom zweiten Untergeschoss bis hoch ins achte Stockwerk.

Weitere Trainingseinheiten gab es in Fitnessstudios, dort unter anderem auf einer Endlostreppe, einem sogenannten Stairmaster. Damit waren sie für den Start auf die Strecke in Berlin bestens vorbereitet.

39 Etagen und 110 Höhenmeter galt es dort, angefeuert von hunderten Zuschauern sowie Cheerleadern, zu überwinden. Das stelle insbesondere auch eine mentale Herausforderung dar, da das Training in der Heimat häufig in Intervallen, nicht aber mit 770 Treppenstufen am Stück erfolge, so die Kreisfeuerwehr.

„Wenn ich erst mal losgelaufen bin, schaltet sich der Kopf aus“, sagt Kai Reichelt, der mit Adrian Jagusch schnell den richtigen Rhythmus zum Aufstieg in Berlin finden konnte. Eine Besonderheit gibt es beim Treppenlauf im 20. Stock. Die Feuerwehrsportler müssen dort einmal quer durch die Etage das Treppenhaus wechseln, bevor es die verbleibenden 19 Stockwerke hinauf ging. Insgesamt nahmen mehr als 1000 Feuerwehrleute an dem Wettbewerb teil, der diesmal bereits in der elften Auflage am Berliner Alexanderplatz stattfand. Die umfangreiche Vorbereitung hat sich für die vier regionalen Teilnehmer gelohnt: Platz 18 von 58 belegten Jagusch und Reichelt in der Altersklasse Oldies (8:42 Minuten), Platz 20 von 209 gab es für Hebenstreit und Gremmes in der Klasse Youngster (7:59 min).

Im Siegerteam in der Kategorie Oldies steht ein in der Region auch keineswegs unbekannter Name: Joachim Posanz hat für die Berufsfeuerwehr Göttingen mit Nico Kleinert von der Berufsfeuerwehr Bremerhaven den Sieg errungen (6:21 Minuten). Für alle Starter gab es neben der Medaille, oben auf dem Dach angekommen, noch eine weitere Belohnung: einen einmaligen Blick über die Bundeshauptstadt. (Niko Mönkemeyer)