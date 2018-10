A7: Anschlussstelle Northeim-West und bei Echte gesperrt

Autofahrer müssen sich auf der A7 bei Northeim auf neue und weiter andauernde Sperrungen einstellen. Das teilt Via Niedersachsen mit.

Die Anschlussstelle Northeim-West an der A7 bleibt laut Mitteilung weiterhin gesperrt. Aufgrund von baulichen Probleme ist die Freigabe nicht, wie ursprünglich geplant, am Montag erfolgt. Neuer Termin für die Freigabe ist Dienstag, der 30. Oktober 2018.

Weitere A7-Sperrung am 24. Oktober 2018

Eine weitere Sperrung gibt es am Mittwochmorgen, 24. Oktober. Dann wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Rhüden und Echte in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt. Dort laufen von 2 bis 5 Uhr nachts Bauarbeiten für den Einbau von Traggerüsten an einem neu zu bauenden Brückenbauwerk. Die Park- und WC-Anlagen Harz (West) und Schwalenberg (West) an der A7 stehen während der Arbeiten nicht zur Verfügung.

Außerdem wird der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Kassel in Höhe Anschlussstelle Echte an der A7 von Dienstag, 23. Oktober, 20 Uhr, bis Mittwoch, 24. Oktober, 2 Uhr sowie von Mittwoch, 24. Oktober, 20 Uhr, bis Donnerstag, 25. Oktober, 6 Uhr, an der Baustelle einstreifig vorbeigeführt.