Wegen des Wetters: A7 bei Northeim doch nicht gesperrt - B445 aber schon

Wegen Bauarbeiten sollte die Autobahn 7 ab Freitagabend für den Verkehr gesperrt werden - das kommt jetzt aber anders.

Aktualisiert um 13.19 Uhr: Zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg sollte die Richtungsfahrbahn Kassel ab Freitag, 15. März, dicht sein. Das kommt jetzt aber nicht so, wie Via Niedersachsen am Freitagmittag mitteilt. Aufgrund des Wetters werden die Arbeiten verschoben.

Dennoch gesperrt wird ab Freitag, 15. März, die Bundesstraße 445 bei Echte. Sie ist ab 20 Uhr bis Sonntag, 17. März, 13 Uhr wegen eines Brückenabrisses gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden hier gebeten, über Dögerode auszuweichen.

Auch im Februar wurde die Autobahn 7 bei Northeim wegen Bauarbeiten gesperrt.