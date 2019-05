Erhebliche Schäden: A7 zwischen Seesen und Northeim gesperrt

Sperrung, Unfall und langer Stau: Viel Geduld benötigen die Autofahrer rund um Northeim. Zunächst wurde ein Teil der Strecke gesperrt, später sorgte ein Unfall für langen Stau.

Aktualisiert um 17.19 Uhr: Eigentlich sollte die Autobahn 7 zwischen Seesen und Northeim-Nord in Fahrtrichtung Kassel nur eine Nacht gesperrt bleiben. Grund dafür waren kurzfristige Fahrbahnsanierungen, wie Via Niedersachsen vergangene Woche mitgeteilt hatte. Jetzt dauert die Sperrung aber länger.

Wie es von der Polizei Göttingen heißt, gibt es erhebliche Schäden an der Fahrbahn, die beseitigt werden müssen. Deshalb bleibt die A7 auch am Mittwoch weiter gesperrt. Verkehrsteilnehmern wird geraten, den Bereich "sehr weiträumig zu umfahren oder die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen", heißt es.

Wie Steffen Schütz, Sprecher der Via Niedersachsen mitteilt, wird die Sperrung voraussichtlich bis Mitternacht andauern. Nach der Sanierung in der Nacht hat es durch den Schwerlastverkehr am Morgen erneut Schäden gegeben, der Asphalt hat sich verschoben. "Das ist ein Sicherheitsrisiko, das wir sofort beheben müssen", betont Schütz. Die Arbeiten dafür laufen auf Hochtouren.

40 Kilometer Stau nach Unfall

Ein Unfall auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover sorgt am späten Mittwochnachmittag für Verkehrschaos rund um Northeim. In Höhe von Northeim hat es einen Unfall im Baustellenbereich gegeben. Die Folge sind zwischenzeitlich über 10 Kilometer Rückstau. Es kommt zu über 40 Minuten Zeitverlust.

Auch auf der Umleitungsstrecke in der in Gegenrichtung gesperrten A7 kommt es zu langen Staus. Auf der Bundesstraße 3 staut sich der Verkehr auf 15 Kilometern. Auch hier kommt es zu langen Wartezeiten. Auf der A7 staut sich der Verkehr bis Seesen ebenfalls auf zehn Kilometern.

Gleiches Bild am Nachmittag in Northeim: ob Berliner Allee, Einbecker Landstraße oder Westliche Entlastungsstraße – alle sind mit Autos und LKW überlastet.

Umleitungsempfehlung

Verkehrsteilnehmer/innen in Richtung Kassel fahren bitte an der Anschlussstelle Seesen ab und benutzen von dort die beschilderte Umleitungsstrecken U62a und U 64 a via Seesen, B64, B3 zur Anschlussstelle Northeim Nord. Die Anschlussstelle Echte in Fahrtrichtung Kassel wird für die Dauer der Maßnahme gesperrt.

Aufgrund der Sperrung kommt es laut Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen zu sechs Kilometern Stau.