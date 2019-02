Autofahrer rast in Kalefeld mit 173 Stundenkilometern durch Tempo-70-Zone

Der Landkreis Northeim hat bei einer Geschwindigkeitsmessung einen Extrem-Raser erwischt. Der Mann sei auf der B248 nahe dem Kalefelder Ortsteil Oldenrode mit 173 Stundenkilometern geblitzt worden

Erlaubt waren dort nur 70 , wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Dem Raser aus dem Raum Goslar drohen drei Monate Fahrverbot und 1200 Euro Strafe.

Der übliche Höchstbetrag von 600 Euro wird demnach bei einer so hohen Tempo-Überschreitung verdoppelt, weil von Vorsatz ausgegangen wird. Der Bremsweg bei diesem Tempo betrage gut 270 Meter, so dass der Fahrer nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht habe.

Autofahrer rast mit 250 km/h über Bundesstraße im Harz

Für Aufsehen hatte im Herbst 2018 ein anderer Autofahrer gesorgt: Statt der erlaubten 100 km/h fuhr er auf der B243 bei Badenhausen im Harz mehr als 250 km/h.

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa