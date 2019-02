Bauarbeiten: A7 im Kreis Northeim jetzt an sechs Tagen gesperrt

Baustelle: An diversen Orten wird im Kreis Northeim intensiv an der Autobahn 7 gebaut. Unser Foto entstand im Bereich Schnedekrug.

Autofahrer müssen sich aufgrund des Ausbaus eines Traggerüstes für ein neues Bauwerk auf Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 7 einstellen.

Aktualisiert um 13.44 Uhr: Von Freitag bis Samstag, 8. bis 9. Februar, wird die A7 zwischen Seesen und Northeim-Nord in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Die Vollsperrung gilt von 20 Uhr am Freitag bis 17 Uhr am Samstag.

Ebenfalls ab Freitag, 13 Uhr, gesperrt ist die Park- und WC-Anlage Schwalenberg West. Autofahrer werden gebeten, die Umleitung U64a via Bad Gandersheim zur Auffahrt Northeim-Nord zu nutzen.

Ab hier wird die A7 Richtung Kassel gesperrt:

In der Gegenrichtung Hannover wird die A7 von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Februar, zwischen Echte und Seesen gesperrt. Die Sperrung gilt von Freitagabend, 20 Uhr, bis Sonntagmittag, 13 Uhr. Ebenfalls gesperrt ist ab Freitag, 13 Uhr, die Park- und WC-Anlage Schwalenberg Ost. Autofahrer werden gebeten, die Umleitungsstrecke 15a via Bad Gandersheim bis zur Anschlussstelle Seesen zu nutzen.

Ab hier wird die A7 Richtung Norden gesperrt:

Wie Via Niedersachsen mitteilt, können die genannten Sperrungen zeitlich 15 bis 30 Minuten früher oder später erfolgen. Das hat organisatorische Gründe.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, zur Stauvermeidung nicht den Anweisungen der Navigationssysteme zu folgen, sondern die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen.

Weitere Sperrungen Montag und Dienstag

Wie Via Niedersachsen am Freitagmittag mitteilt, wird die A7 auch in der kommenden Woche gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Hannover ist zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen von Montag, 11. Februar, 20 Uhr, bis Dienstag, 12. Februar, 6 Uhr sowie von Dienstag, 12. Februar, 20 Uhr, auf Mittwoch, 13. Februar, 6 Uhr, gesperrt. Diese Sperrung betrifft auch die Park- und WC-Anlage Schwalenberg Ost, die am Montag und Dienstag schon jeweils ab 13 Uhr gesperrt ist.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der ausgeschilderten Umleitungsstrecke U15a über Bad Gandersheim zur Anschlussstelle Seesen zu folgen.

