Ziel: Harzhorn und Tongrube sollen „außerschulische Lernorte“ werden

Von: Hans-Peter Niesen

Der Betrieb auf dem Areal der Römerschlacht am Harzhorn und in der Fossilienlagerstätte Willershausen soll nahtlos weitergeführt werden, sagte Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (grüner Kurzmantel) bei einem Treffen mit Mitgliedern beider betreuender Vereine. © Hans-Peter Niesen

Das Informationsangebot rund um die Römerschlacht am Harzhorn und die Tongrube Willershausen als Fossilienfundstätte von Weltrang soll fortgeführt und weiter ausgebaut werden.

Kalefeld –Diese Zusage machte Landrätin Astrid Klinkert-Kittel dem Förderverein Harzhorn und dem Heimatverein Willershausen. Außerdem wird angestrebt, beide Stätten als „außerschulischen Lernort“ anerkennen zu lassen.

Das ist das Ergebnis eines Treffens mit den Vereinen im Infogebäude Harzhorn. Anlass war die bevorstehende Auflösung der bisherigen Dachgesellschaft „Praeteritum“ zum Ende des Jahres, die zu einer erheblichen Unruhe in den Vereinen geführt hat. Deren Mitglieder engagieren sich in beispielhafter Manier für die beiden Fundstätten und touristischen Anziehungspunkte im Landkreis.

Rund 30 Mitglieder drängelten sich in dem viel zu kleinen Harzhorn-Infogebäude.

Ein Punkt, den Harzhorn-Fördervereins-Vorsitzender Herbert Bredthauer zum Anlass nahm, auf die räumliche Enge zu verweisen und den Ausbau des Untergeschosses als zusätzlichen Versammlungsraum anzuregen.

Der Bedarf ist groß, insbesondere, wenn es um die Betreuung von Schülern geht. So kommt nach den Worten der zweiten Vorsitzenden, Irene Söffker, am Mittwoch, 19. Juli, gleich der komplette Jahrgang 6 der Ahnatal-Schule Vellmar bei Kassel mit rund 160 Schülern, um sich am Harzhorn einen Tag lang mit den Geheimnissen der Schlacht und dem Leben von Römern und Germanen vertraut zu machen.

Das Angebot der Harzhorn-Guides hat sich inzwischen herumgesprochen. So studierte in dieser Woche eine Latein-Klasse des humanistischen Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Greifswald die Gegebenheiten vor Ort. Untergebracht waren die Schüler in der Northeimer Jugendherberge.

Harzhorn-Guide Joachim Brinkmann sagte, der Zuspruch sei enorm. Er leitet daraus die Anerkennung für Harzhorn und Tongrube als „außerschulischen Lernort“ ab. Sie muss beim Kultusministerium in Hannover beantragt werden. Einmal ist sie nach den Worten von Irene Söffker bereits abgelehnt worden. Jetzt soll ein neuer Versuch gestartet werden.

Die Landrätin kündigte an, dass für den Weiterbetrieb von Harzhorn und Tongrube ein Konzept erarbeitet werden soll. Darüber hinaus strebt sie die Schaffung eines festen Ansprechpartners in der Kreisverwaltung für die beiden Vereine an. Auch die finanzielle Unterstützung werde nicht angetastet. „Der Betrieb soll nahtlos weitergehen.“

Aktuelles Projekt der Tongrube Willershausen ist der Bau einer Geotopstation, in der über die Grube und ihre Funde berichtet wird. Die Station entsteht mit einem Kostenaufwand von über 370 000 Euro und soll im August der Öffentlichkeit übergeben werden.

Gesucht werden von beiden Vereinen weitere Guides. Für das Harzhorn gibt es zurzeit 35, für die Tongrube sieben.

Weitere Informationen und Ansprechpartner gibt es online unter roemerschlachtamharzhorn.de und willershausen-harz.de.