Fahrbahn wird neu asphaltiert: Kalefeld nur schwierig zu erreichen

Kalefeld. Die Fahrbahnerneuerung auf der Bundesstraße 445 bei Kalefeld wird am Donnerstag, 18. Oktober, fortgesetzt. Darauf hat die Landesstraßenbaubehörde in Bad Gandersheim hingewiesen.

Zunächst wird deshalb am Donnerstag die B 445 zwischen Sebexen und der Kreuzung Birkenweg/Abzweig nach Dögerode gesperrt. Bis Mittwoch, 24. Oktober soll die neue Fahrbahndecke aufgebracht werden. Kalefeld ist dann nur über die Eboldshäuser Straße und den Birkenweg erreichbar. Zwischen Mittwoch, 24. Oktober und Freitag, 26. Oktober folgt eine Sperrung zwischen der Kreuzung Birkenweg und der A7-Auffahrt in Richtung Kassel. Damit ist Kalefeld am 24. Oktober nur von Edesheim aus und aus Richtung Dögerode erreichbar. Ab Donnerstag, 25. Oktober, ist die Zufahrt aus Richtung Sebexen wieder frei.

Ferner weist die Behörde darauf hin, dass in Bad Gandersheim die Zufahrt von der der B 445 zur B 64 von heute, Mittwoch, bis Samstag, 20. Oktober, 8 Uhr gesperrt wird.