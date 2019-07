Unwetter, Feuer und vermisster Rollstuhlfahrer im Kreis Northeim

Gleich mehrere Bäume waren am Samstagabend bei Oldershausen in der Gemeinde Kalefeld umgestürzt. Zuvor war ein kräftiges Gewitter über die Region gezogen.

Die Feuerwehren in der Region hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun. Unter anderem forderte ein starkes Gewitter mit Sturm ihren Einsatz.

Am Samstagabend waren gegen 18.45 Uhr mehrere Bäume bei Oldershausen umgestürzt und mussten durch die Feuerwehren Echte und Oldershausen entfernt werden. Auch auf der Autobahn 7 sowie nahe Parensen und am Bahnhof in Nörten-Hardenberg war die Feuerwehr Nörten-Hardenberg Mitte im Einsatz, um Bäume zu entfernen.

In der Nacht zu Sonntag wurde gegen 1.44 Uhr ein Rollstuhlfahrer zwischen Sebexen und Echte vermisst. Der Mann war laut Polizei mit seinem Rollstuhl auf dem Heimweg von einer Feier und damit in einen Graben gestürzt.

Die Feuerwehren Kalefeld, Sebexen, Echte, das Deutsche Rote Kreuz, Polizei, Rettungsdienst und Technische Einsatzleitung waren im Einsatz. Gegen 2.40 Uhr wurde der Mann aus der Gemeinde Kalefeld gefunden und ins Krankenhaus gebracht.

+ Dieser Freileitungsmast hat gebrannt. © Konstantin Mennecke

Einen weiteren Einsatz gab es parallel dazu ab 1.55 Uhr. Nahe Oldershausen brannte ein Freileitungsmast. Die Feuerwehren aus Echte und Düderode hatten das Feuer schnell gelöscht und sicherten den Bereich ab. Die HarzEnergie sorgte noch in der Nacht für die weitere Stromversorgung.