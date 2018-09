Stefan Geisenhainer neuer Schulleiter der Auetalschule Kalefeld

Kalefeld. Für die Auetalschule in Kalefeld ist das Schuljahr 2020/21 zwar das letzte, von Stillstand oder Trauer kann aber keine Rede sein.

Mit Stefan Geisenhainer hat die Oberschule seit August einen neuen Schulleiter, der die Nachfolge der pensionierten Angelika Metje antritt.

Der neue 36-jährige Schulleiter ist kein Unbekannter. Bereits seit 2012 unterrichtet Geisenhainer im Alten Amt. Der gebürtige Thüringer hat in seiner Heimat Sport und Geschichte studiert und nach seinem Referendariat in Kalefeld seine erste Lehrerstelle angetreten. Jetzt, sechs Jahre später, übernimmt er die Leitungsfunktion. „Das ist natürlich ein Schritt, den man sich gut überlegt“, sagt Geisenhainer im Gespräch mit der HNA. Die Entscheidung ist dem Westerhöfer aber leicht gefallen. „Das Kollegium ist hoch motiviert und die Schüler kommen gerne in die Schule“, erklärt Geisenhainer und betont, das Letzteres eine Besonderheit der Kalefelder Auetalschule sei.

Die Gründe dafür liegen nach den Worten des Schulleiters im hohen Niveau der Schüler. Keiner hat in den vergangenen Jahren die Auetalschule ohne Abschluss verlassen. „Diese guten Leistungen zu halten und vor allem die gute Versorgung mit Lehrerstunden, die aktuell bei 100 Prozent liegt, sicherzustellen, das sind meine Ziele“, sagt Geisenhainer. Nur so sei es möglich, einzelne schwächere Schüler auch mal aus dem Unterricht herausnehmen zu können und gezielt zu fördern. „Dazu braucht es das Personal und die Räume. Den Status Quo will ich erhalten.“

Weiter Anmeldungen

Die Tatsache, dass die Schule in drei Jahren schließt, wirkt sich auf den Schulbetrieb in Kalefeld überhaupt nicht aus. „Natürlich hatten wir einige Abmeldungen für die fünfte Klasse“, sagt Geisenhainer, aber „ebenso hatten wir zusätzliche Anmeldungen für die anderen Klassenstufen“. Außerdem werden in diesen Tagen neue Computer in die Schule geliefert und neue Sitzmöbel für Schüler bereitgestellt. Beides ist noch auf Initiative der ehemaligen Schulleiterin entstanden. „Wir werden die kommenden Jahre unter dem Motto ‘Die Schule lebt’ gestalten, Schulfeste und Weihnachtsfeiern anbieten, die Kooperationen mit den Betrieben aufrecht erhalten und auch die Berufsorientierung für Schüler weiter anbieten“, betont der neue Schulleiter. „Was richtig gut funktioniert, muss weiter leben.“

Dass Stefan Geisenhainer mit diesem engagierten Kurs volle Unterstützung genießt, das zeige ihm auch ein Blick ins eigene Kollegium. „Einige Kollegen kommen bis zu 100 Kilometer zur Arbeit gefahren. Sie arbeiten gerne hier“, berichtet Geisenhainer. Und dieses Gefühl soll an die Schüler weitergegeben werden. Auch bis zum letzten Schultag im Jahr 2021.