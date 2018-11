60.000 Euro für Gewerbepark Kalefeld: Planung für ersten Bauabschnitt

Kalefeld. Noch tut sich nichts im Gewerbepark in Kalefeld. Das soll sich ändern - sorgt im Vorfeld aber auch für Diskussionen.

60 000 Euro sind im Haushalt 2019 der Gemeinde Kalefeld für den Gewerbepark vorgesehen. Planungskosten in Höhe von 10 000 Euro für den Flächennutzungs-Plan sowie 50 000 Euro für den Bebauungs-Plan für den ersten Bauabschnitt. Geld, das im Gemeindeentwicklungsausschuss für Diskussionen gesorgt hat.

Harald Ude (FWG) gab in der Ausschusssitzung zu bedenken, dass „es sich um nicht unerhebliche Beträge für den Gewerbepark handelt“. Grundsätzlich, das spiegelt sich fraktionsübergreifend in den Meinungen wider, sei man absolut Pro Gewerbepark und wolle „das Projekt auch nicht weiter verzögern“. Allerdings sei es jetzt an der Zeit, Vorverträge mit den privaten Eigentümern zu zu schließen, damit das Projekt Gewerbepark nicht am Ende an Grundstücksfragen scheitere und das jetzt investierte Geld verschenkt sei, wie Matthias Winkler (FWG) betonte.

Für Zuschüsse notwendig

Wolfgang Meuschke (CDU) war verwundert, dass „wir immer wieder, auch bei der Diskussion um den Bärenpark vor vielen Jahren, mitgeteilt bekommen haben, dass die Eigentümer bereit wären, ihre Grundstücke zu verkaufen“. Eberhard Bohnsack, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es durchaus Gespräche mit den Betroffenen gegeben habe, Vorverträge seien dabei aber noch nicht geschlossen worden. „Die Aufstellung des F-Plans ist für diverse Zuschüsse aber notwendig“, so Bohnsack.

„Wir haben diesen Ausschuss Gemeindeentwicklungsausschuss genannt. Ich bitte darum, dass wir hier mit entsprechenden Vorlagen auch etwas entwickeln.“

Wolfgang Meuschke Gruppenvorsitzender CDU/Grüne

Meuschke kritisierte, dass bereits seit geraumer Zeit Vorlagen in seinen Augen zu spät bei den Ratsmitgliedern ankommen. „Wir können keine Sachen beschließen oder diskutieren, wenn wir die Unterlagen kurz vorher bekommen“, sagte Meuschke. Auch der Informationsgehalt der entsprechenden Vorlagen sei immer wieder unzureichend.

Weitere große Investitionen sind im kommenden Jahr unter anderem der Bau der Klärschlamm-Vererdungsanlage für jetzt 900 000 statt 730 000 Euro, die Unterhaltung und Ausbesserung von Straßen und Pflaster (220 000 Euro), Arbeiten für den Hochwasserschutz (100 000 Euro) sowie der Kauf eines Hilfeleistungssatzes für die Feuerwehr Echte (18 000 Euro). Der Treffpunkt in Westerhof bekommt ein neues Dach durch den Verein und erhält dafür 20 000 Euro.