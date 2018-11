Kirche, Kapelle und Kamelle: Kurioser Start in Karneval in Kalefeld

Ungewöhnliches Bild: Der Feuerwehr-Musikzug spielte erst zum Gottesdienst in der Liebfrauenkirche und wenige Minuten später zum Karnevalsauftakt am Rathaus direkt nebenan.

Kalefeld. Karneval gehört im Landkreis Northeim seit vielen Jahren fest zu jedem Jahr dazu. In Kalefeld gab es in diesem Jahr allerdings einen kuriosen Auftakt.

Ein Pastor, der in der Kirche predigt, während nebenan, zeitgleich zum Gottesdienst, um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit beginnt? Das könnte zu Problemen führen, dachte sich Kalefelds Pastor Rolf Wulkop. Da Probleme aber zum Lösen da sind, hat sich Wulkop ein Stück Karneval in den Gottesdienst geholt. So hat er nicht nur auf pragmatische Weise dieses Problem gelöst, sondern einen Gottesdienst geschaffen, der in Erinnerung bleibt.

Die Herausforderung

Der Auftakt der Karnevalssession ist in diesem Jahr nicht nur auf einen Sonntag gefallen, sondern eben auch auf den Tag, an dem in Kalefeld Gottesdienst samt Silberner Konfirmation gefeiert wurde. Und dieser Sonntag war zugleich Tag der Schlüsselübergabe samt musikalischer Begleitung um 11.11 Uhr am Rathaus, das sich direkt neben der Kirche befindet. „Drinnen als Pastor gegen die Blasmusik draußen ankämpfen zu müssen, das wäre nicht schön“, erklärt Pastor Wulkop. Die Karnevalisten sahen das ähnlich und hatten angeboten, auf die Musik vor dem Rathaus zum Sessionsauftakt zu verzichten. „Das hingegen fänd ich auch schade“, so Wulkop.

Die Lösung

Wulkops Lösung für dieses eher ungewöhnliche Problem konnten die Gottesdienstbesucher jetzt in der Liebfrauenkirche erleben. Der Feuerwehrmusikzug aus Kalefeld war, passend zum Karneval kostümiert, im Gottesdienst zu Gast. Zum Einzug der Silbernen Konfirmanden samt Pastor gab es diesmal keine Orgel- sondern passende Blasmusik. „So weit, dass mein erstes Wort hier im Gottesdienst Helau ist, ist es natürlich noch nicht“, sagte Wulkop eingangs mit einem Augenzwinkern.

+ Symbolische Schlüsselübergabe: Gemeindebürgermeister Jens Meyer (Mitte) gibt den Schlüssel in diesem Jahr für fast vier Monate ab. Unser Foto zeigt unter anderem das Prinzenpaar Manuela und Stefan Mittwoch (links), sowie das Kinderprinzenpaar Marlene Barke und Luca Swiridow mit dem Vorstand der IGKK. © Konstantin Mennecke

Kurz vor dem Startschuss für die Narren um 11.11 Uhr zogen die Musiker dann wieder aus, um nebenan am Rathaus für die Interessengemeinschaft Kalefelder Karneval (IGKK) zu spielen. Dort haben die Karnevalisten symbolisch den Schlüssel von Rathaus-Chef Jens Meyer entgegengenommen.

In der Kirche ging es nach dem Auszug der Spielleute musikalisch weiter. Der Altämter Gospelchor bereicherte den Gottesdienst in gewohnt hoher Qualität, unter anderem mit „Halleluja“.