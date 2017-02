Kreis-Schulausschuss: Elternwille entscheidet über Bestand der Auetal-Schule in Kalefeld

Northeim / Kalefeld. Die Entscheidung über die Zukunft der Kalefelder Auetalschule liegt bei den Eltern. Auf diese kurze Formel lässt sich die Beschlussempfehlung des Kreis-Schulausschusses für den Kreistag bringen. In seiner Sitzung am Montagabend sprach er sich bei nur einer Gegenstimme dafür aus, dass die Schule so lange weiter bestehen kann, wie die Anmeldungen in den fünften Klassen die Zweizügigkeit, also zwei Klassen pro Jahrgang, rechtfertigen.

Laut der Prognose der Kreisverwaltung reichen die Schülerzahlen der Auetalschule im fünften Jahrgang nur bis einschließlich des Schuljahres 2018/19 für die Zweizügigkeit,

Das ist die Mindestgröße für eine Oberschule. Erforderlich dafür sind mindestens 29 Schüler pro Jahrgang. Dabei zählen sogenannte Inklusionsschüler, also Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, allerdings doppelt.