Grelles Licht: Meteor über Nordhessen und Südniedersachsen gesichtet

Nur etwa zwei Sekunden helles Licht haben dafür gesorgt, dass bundesweit darüber diskutiert wird. Der Auslöser: ein grelles grünes Licht, möglicherweise ein Meteor.

Es ist 23.52 Uhr am Dienstagabend, als unser Redakteur nach der Heimfahrt von Freunden noch telefonierend im Auto sitzt. Was er dann sieht, ist mehr als eindrucksvoll: Als eine Sternschnuppe im XXL-Format könnte man das Phänomen bezeichnen, das in der Nacht unter anderem in Echte (Kreis Northeim) am Himmel zu sehen war. Ein grelles grünes Licht leuchtete für gut zwei Sekunden. Es zog von Osten aus Richtung in westlicher Richtung über den Horizont, dann zerbrach der Himmelskörper in mehrere Teile und verschwand.

Die Sichtung im Kreis Northeim war offenbar kein Einzelfall. Bei Twitter melden sich mehrere Personen unter anderem auch auf die Beiträge bei Twitter und Facebook unseres Redakteurs, die das gleiche Phänomen von Halle, Berlin, Hannover, Neubrandenburg und auch Göttingen aus beobachtet haben wollen. Außerdem tauchen erste Videos zu dem Ereignis am Mittwoch auf.

DLR sucht nach Augenzeugen

Am Mittwoch hat sich dann auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in die Sache eingeschaltet. Das sogenannte Feuerkugelnetz hat die Feuerkugel um 23.51 Uhr über Berlin aufgezeichnet. Jetzt sucht das DLR nach Personen, die das Phänomen ebenfalls beobachtet haben und möglichst detailgetreu die Sichtung beschreiben können. Sie sollen sich mit möglichst vielen Details per E-Mail an feuerkugel@dlr.de wenden.

Gestern Nacht über #Berlin in den Himmel geschaut? Dann habt ihr um 23:51 Uhr vielleicht das hier gesehen: Unser Team vom #Feuerkugelnetz hat eine helle #Feuerkugel im Westnordwesten von Berlin aufgenommen! ☄️



Wir sammeln alle Infos dazu unter feuerkugel@dlr.de pic.twitter.com/xNiYEZP52Z — DLR_de (@DLR_de) 17. April 2019

Meteorsichtungen gab es zuletzt unter anderem über Russland. Bei einem besonders hellen Meteor spricht man außerdem von Feuerbällen oder sogenannten Boliden. In der gleichen Nacht wurde außerdem ein Feuerball rund um Washington DC beobachtet.