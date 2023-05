Mit Erdbeben auf Schatzsuche

Von: Hans-Peter Niesen

Kurz vor dem Fall: Das 75 Kilogramm schwere Gewicht, das gleich auf eine Stahlplatte am Boden knallt. Von links: David Richter, Simon Hildebrandt, Dr. David Hindle, Wolfgang Meuschke, Heiko Jäckel, Prof. Dr. Joachim Reitner und Lorenz Freitag. © Hans-Peter Niesen

Ein „Riesenhammer“ ermöglicht die Hebung von Datenschätzen: Geologen der Uni Göttingen haben die in Fachkreisen weltbekannte Fossilienfundstätte in der Tongrube Willershausen zum Ort einer Premiere gemacht. Erstmals testen sie dort einen nagelneuen Seismografen, der nach der sogenannten Hammerschlagmethode arbeitet.

Willershausen – „Wir wollen dort mehr über die Entstehung des drei Millionen Jahre alten Sees und mehr über die strukturgeologischen Verhältnisse erfahren, die bis dato nur in Ansätzen verstanden sind“, sagt Prof. Dr. Joachim Reitner aus Göttingen. Er ist „der“ ausgewiesene Experte für die Tongrube und sitzt unter anderem im Beirat der Grube Messel, einer Fossilienfundstätte im Rhein-Main-Gebiet, die zum Welterbe der Unesco gehört und auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt ist.

Die Geologen in Willershausen, federführend vor Ort ist Dr. David Hindle, Studenten und Mitarbeiter haben den zu untersuchenden Bereich mit einem Netz von Geophonen überzogen, die mit einem Laptop in einem Kleinbus verbunden sind. Vor dem stehen die Studentin Leah Rees und Philipp Leineweber von der Firma Geosym in Hannover, die die Hebung der Datenschätze unterstützt. Sie warten auf neue Signale.

Dafür sorgen David Hindle und seine Crew. Sie ziehen die Apparatur über die zu untersuchenden Areale und setzen sie in bestimmten Abständen ein. Dazu wird ein 75 Kilogramm schweres Gewicht in einem zwei Meter hohen Turm hochgezogen. Auf ein Startzeichen saust es herunter und knallt auf eine auf dem Boden liegenden Metallplatte. Beim Aufschlag erzeugt das Gewicht ein künstliches Mini-Erdbeben.

Schallwellen breiten sich mehrere Hundert Meter in die Tiefe aus, die von den darunterliegenden Schichten unterschiedlich reflektiert und von den Geophonen – vergleichbar mit Mikrofonen – aufgefangen werden. Auf die charakteristischen Zacken wartet unter anderem Leah Rees ganz gespannt. „Ich schreibe meine Bachelor-Arbeit darüber und werde die Daten dazu auswerten“, erzählt sie.

Die erste Vitrine in der neuen Geotopstation ist bereits bestückt, links Heimatvereinschef, Heiko Jäckel, rechts Prof. Dr. Joachim Reitner (Uni Göttingen). © Hans-Peter Niesen

Für Professor Reitner ist das ganz Projekt eine Win-Win-Situation. Für die Wissenschaft gewinnen die Forscher neue Daten und gleichzeitig werden die Studenten am praktischen Beispiel ausgebildet.

Zu den Begleitern der neuesten Untersuchungen gehört der Vorsitzende des Heimatvereins Willershausen, Heiko Jäckel, der sich seit vielen Jahren für die Tongrube und die Präsentation ihrer einmaligen Schätze engagiert. Professor Reitner hat schon zugesagt, dass die neuesten Ergebnisse auch in der derzeit im Bau befindlichen neuen Geotop-Station an der Tongrube präsentiert werden können.

Am Kleinbus warten Leah Rees und Philipp Leineweber auf die Messimpulse. Sie erscheinen als Zackenlinie auf dem Laptop im Kofferraum des Autos. © Hans-Peter Niesen

Die Station entsteht zurzeit mit einem Kostenaufwand von über 370 000 Euro und soll am 12. August der Öffentlichkeit übergeben werden. Der Heimatverein hat nicht nur viel Kraft und Engagement in das Projekt gesteckt, sondern auch 32 000 Euro, sagte Jäckel. Fachmann Reitner über das Vorhaben: „Einfach klasse!“

In dem rund 160 Quadratmeter großen Bau entstehen unter anderen ein Ausstellungs- und Multifunktionsraum, ein Besprechungsraum, ein kleiner Küchenbereich und auch Toiletten. Das vorhandene Fossilienzimmer in der Ortschaft Willershausen wird dann aufgegeben. (Hans-Peter Niesen)

Die Tongrube Willershausen Über 50 000 Versteinerungen von 500 Arten sind in den vergangenen mehr als 100 Jahren aus der Tongrube Willershausen geborgen worden, darunter befanden sich ein Waldelefant, ein Tapir und ein Hirsch. Die Funde geben ein ziemlich genaues Abbild des Lebens vor drei Millionen Jahren. Die Pflanzen, Insekten und Tiere wurden durch die sauerstoffarmen Bedingungen am Grund des Sees erhalten. Erst die anschließende Eiszeit veränderte das Ökosystem grundlegend. Heute zeugen von dem Leben damals die Funde und der Ton. (zhp)