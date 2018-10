Ziel fast erreicht: Kommt Glasfaser in Kalefeld und Sebexen?

Kalefeld/Sebexen. Eine eigene Facebook-Gruppe, viele Plakate und kleine „Wir sind dabei“-Schilder in den Vorgärten: In Sachen möglicher Glasfaser-Ausbau tut sich einiges in Kalefeld und Sebexen.

Von den benötigten 40 Prozent Vertragsunterzeichnungen aller Haushalte sind jetzt, zur Halbzeit, 30 Prozent erreicht.

„Wir hatten einen super Start“, sagt Lennart Götte, der bei der Deutschen Glasfaser für den Vertrieb zuständig ist. Die starke Unterstützung aus der Bevölkerung und auch durch die Multiplikatoren vor Ort, die „das Projekt immer weiter mit voranbringen“, habe zu dem jetzigen Ergebnis beigetragen.

Wenn die Zahl der fortlaufenden Vertragsunterzeichnungen weiter anhalte, dann „können alle Beteiligten zuversichtlich sein“, sagt Götte im Gespräch mit der HNA. Stichtag für die sogenannte Nachfragebündelung, bei der die Bewohner aus Kalefeld und Sebexen mit der Deutschen Glasfaser Verträge abschließen können, ist Montag, 29. Oktober. Dann werden alle Vertragseingänge, ob vor Ort an Informationsständen oder über das Internet, gesichtet und ausgewertet. Eine erste Prognose könne es laut Götte schon einen Tag später geben, die absolute Gewissheit dann nach erfolgter Auswertung eine Woche später Anfang November.

Baustart wäre 2019

Sollten sich 40 Prozent der Haushalte aus Kalefeld und Sebexen für einen Glasfaseranschluss, der Geschwindigkeiten ab 200 Mbit/s und bis zu 1000 Mbit/s bietet, entscheiden, dann würde kurze Zeit später die Planungsphase beginnen. 2019 würde dann die Bauphase beginnen. Vorteil für die Kunden ist, dass sie den Hausanschluss sowie einen Baukostenzuschuss nicht zahlen müssen.

Informationen zu den Geschwindigkeiten und den Kosten gibt es auch persönlich vor Ort im Alten Amt. Die Infostände sind jeweils am Samstag von 10 bis 15 Uhr am Netto-Markt in Kalefeld und am Freitag von 14 bis 19 Uhr am Edeka in der Hohen Straße 2 in Sebexen.