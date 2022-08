Nächtliche Sperrungen des „Heersieks“ in Oldenrode

Von: Olaf Weiss

Teilen

Symbolbild © Norbert Müller

Wegen des Ausbaus eines Traggerüstes beim Brückenbau im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn 7 kommt es in Oldenrode von Montag, 15. August, bis Donnerstag, 19. August, zu nächtlichen Sperrungen des Wirtschaftsweges „Heersiek“.

Oldenrode – Das hat Autobahnbetreiber Via Niedersachsen am Wochenende mitgeteilt.

Die Sperrungen sollen jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr gelten. In diesem Zeitraum können in den drei Nächten Autos, Lastwagen und Fahrräder laut Mitteilung von Via Niedersachsen die Autobahn dort nicht im Richtung Bundesstraße 248 unterqueren. (ows)