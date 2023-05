Kurt Maier Motor-Press GmbH erweitert ihren Standort

Neubau in Kalefeld für 3 Millionen Euro

+ © Hans-Peter Niesen Es wird gebaggert und gebaut am Ortseingang von Kalefeld: Die Firma Kurt Maier Motor-Press GmbH oder kurz „kmmp.“ mit Geschäftsführer Wolfram Maier (rechts) und Prokurist Torsten Schäfer erweitert ihr Gelände. © Hans-Peter Niesen

Die Kalefelder Firma Kurt Maier Motor-Press GmbH oder kurz „kmmp.“ erweitert ihren Standort am Birkenweg um ein 1400 Quadratmeter großes Gebäude.

Kalefeld – Das Investitionsvolumen beläuft sich auf über drei Millionen Euro, erläuterten Geschäftsführer Wolfram Maier und Prokurist Torsten Schäfer in einem Pressegespräch. Untergebracht werden dort ein Lager, Büro- und Sozialräume.

„Mit dem Bau wird sich das Ortsbild von Kalefeld verändern“, sagte Schäfer über die zweite große Investition des Unternehmens nach 2016. Vor sieben Jahren hatte die Firma ein rund 1600 Quadratmeter großes Lager mit einem Investitionsvolumen von rund 1,7 Millionen Euro errichtet. Die bisherige Traglufthalle wird abgebaut. „Ein Energiefresser“, nennt sie Schäfer.

Wegen Corona hatte sich das neue Bauprojekt, für das überwiegend Firmen aus der Region gewonnen wurden, verzögert.

Der Betrieb beschäftigt in Kalefeld rund 40 Mitarbeiter. „Wir sind sehr bodenständig. Wer bei uns anfängt, bleibt in der Regel bis zur Rente.“

Mit diesen 40 Mitarbeitern und sieben weiteren in der südafrikanischen Metropole Johannesburg sowie Vertretungen in einer Reihe von anderen Ländern ist „kmmp.“ weltweit tätig. „Wir liefern in nahezu alle Länder.“

Das ist darauf zurückzuführen, dass die nur auf den ersten Blick so unscheinbar wirkende Firma ein absoluter Spezialist auf ihrem Gebiet ist – ein „Hidden Champion“ – ein verborgener Meister wie aus dem Wirtschaftslehrbuch.

Die Kurt Maier Motor-Press GmbH liefert Teile und Komponenten für Elektromotoren sowie komplette E-Antriebe. „In Deutschland gehören 90 Prozent der 250 Motorenherstellern zu unseren Kunden“, sagt Geschäftsführer Maier, dessen Vater Kurt das Unternehmen gegründet hat. Damals war er schon 55 Jahre alt, heute verfolgt er vor seinem 99. Geburtstag stehend noch immer die Geschäfte.

Im Portfolio des Unternehmens befinden sich auch einige Besonderheiten, beispielsweise Motoren, die in explosionsgefährdeten Betrieben wie Raffinerien oder chemischen Unternehmen eingesetzt werden. Da darf kein Funke entweichen.

Eine besondere Beziehung hat das Unternehmen zum südlichen Afrika. Deshalb weht vor dem Betrieb in Kalefeld auch die südafrikanische Flagge, nicht nur, weil das Unternehmen dort eine Niederlassung hat, sondern weil Geschäftsführer Wolfram Maier dort und in Namibia lange gelebt hat. Teile und Produkte der Firma sind etwa im Bergbau Südafrikas zu finden.

Im heimatlichen Kalefeld engagiert sich die Firma auch sozial.

So hat sie in einem zum Unternehmen gehörenden Haus eine sechsköpfige Familie aus der Ukraine aufgenommen.