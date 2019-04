Oldershausen: Drei Männer und eine Frau nach Überfall auf Rentner festgenommen

Oldershausen – Die Northeimer Polizei hat drei Männer und eine Frau festgenommen, die im Verdacht stehen, im Februar einen 78-jährigen Rentner im Kalefelder Ortsteil Oldershausen überfallen und erpresst zu haben.

Oberstaatsanwalt Andreas Buick, Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, teilte mit, dass es sich bei den Festgenommenen um eine Frau und drei Männer aus Kalefeld und Duderstadt handelt. Die Festgenommenen sind 30, 29 und zweimal 18 Jahre alt. Ihnen wird eine gemeinschaftlich begangene schwere räuberische Erpressung zur Last gelegt.

Wie Buick berichtete, sitzen die 30-jährige Beschuldigte sowie der 29-jährige Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen bereits seit rund zwei Wochen in Untersuchungshaft, die beiden Heranwachsenden befinden sich weiterhin auf freiem Fuß.

Nach den bisherigen Ermittlungen gehen die Ermittler laut Buick davon aus, dass die beiden älteren Mittäter die beiden 18-Jährigen veranlasst hatten, den Rentner zu überfallen. Der 78-jährige hatte dabei schwere Verletzungen erlitten (HNA berichtete).

Die beiden 18-Jährigen sollen den Rentner am Abend des 21. Februar in seiner Wohnung überfallen haben. Sie hatten gegen 21 Uhr an seiner Haustür geklingelt und waren nach Öffnen der Tür sofort in das Haus eingedrungen. Außerdem hatten sie ihrem Opfer mehrere Faustschläge versetzt. Mit vorgehaltenem Messer hatten sie ihn dann unter anderem zur Herausgabe von Geld aufgefordert.

Als gut eine halbe Stunde später die 19-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes, die im Besitz eines Hausschlüssels ist, die Haustür öffnete, wurde auch sie von einem der Täter niedergeschlagen. Diesen Moment hatte der 78-Jährige genutzt und war zu seinen Nachbarn gerannt.

Daraufhin flüchteten die maskierten Männer unerkannt mit einigen Gegenständen aus der Wohnung, jedoch ohne Bargeld, so Oberstaatsanwaltschaft Buick.

Die Sofort-Fahndung der Polizei am Tatabend war zunächst erfolglos verlaufen. Laut Buick konnte nach intensiven Ermittlungen aber nun die vier Tatverdächtigen festgenommen werden.

Die 19-jährige Pflegekraft musste nach dem Überfall ambulant versorgt werden, der verletzte 78-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Tat dauern an, so Buick.

