Photovoltaik auf 65 Hektar möglich

Von: Hans-Peter Niesen

Erneuerbare Energien: Kalefeld legt Umfang von Photovoltaikflächen fest. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Reaktion auf die Energiewende: Der Gemeinderat von Kalefeld hat in seiner Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen den Weg freigemacht für den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf einer Fläche von rund 65 Hektar im Gemeindegebiet.

Wiershausen –Das entspricht einem Anteil von 0,75 Prozent der Gemeindefläche.

Bislang sind drei Hektar mit Photovoltaik-Anlagen bebaut. Ein Investor hat Interesse daran bekundet, im Bereich von Wiershausen auf weiteren 25 Hektar mit diesen Modulen Strom zu erzeugen.

Ziel, so die Verwaltung, sei die Installierung von einer Leistung in einer Größenordnung von 65 Gigawatt bis Ende 2035. 50 Gigawatt davon sollen auf bereits versiegelten Flächen und auf Flächen an oder in einem Gebäude erzeugt werden.

Wert legt die Gemeinde darauf, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen nicht für Photovoltaik-Anlagen in Anspruch genommen werden. Vorrangig sollen die Anlagen möglichst auf versiegelten Flächen, entlang der Autobahn oder an vorbelasteten Standorten erfolgen.

An dem möglichen Vorziehen des Baus einer Photovoltaik-Anlage im Bereich der Kläranlage entzündete sich im weiteren Verlauf der Sitzung ein Disput. Angestoßen hatte sie Thorsten Kühn (CDU) mit seiner Nachfrage zur Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe für Planungsleistungen im Bereich der Ortsdurchfahrt Echte. Dabei ging es um rund 95 000 Euro für Regenwasserkanäle, Trinkwasserleitungen und Gehwege.

Dafür solle entweder die Sanierung der Trinkwasserleitung Meisenweg in Kalefeld oder der Bau der Photovoltaik-Anlage verschoben werden. Bürgermeister Jens Meyer sagte, wegen des Problems, dass zurzeit nur schwer Tiefbaufirmen zur Ausführung von Arbeiten gefunden werden könnten, werde wohl der Bau der Phototvoltaik-Anlage vorgezogen werden müssen. Bei drei Enthaltungen wurde dem dann zugestimmt.

Unzufriedene Stimmen gab es über den Glasfaserausbau in Oldenrode, weil die bauausführende Firma dort offenbar die Straßen nicht korrekt wieder herstellt. Der Bürgermeister sagte, ein Mitarbeiter der Verwaltung sei derzeit täglich in Oldenrode unterwegs, um sich darum zu kümmern. „Das sind unhaltbare Zustände.“ Er bezweifele, dass bis zum Winter alles fertig sei. (zhp)