„Roadtrip mit Opa“ durch Norwegen

Von: Rosemarie Gerhardy

Janine K. Sammler stellt ihren Debütroman „Roadtrip mit Opa“ vor. Der Liebesroman ist am 30. Juni erschienen. © Janine K. Sammler

„Roadtrip mit Opa“ heißt der Debütroman der gebürtigen Kalefelderin Janine K. Sammler, der gerade in den Buchhandel gekommen ist.

Kalefeld/Göttingen – „Ich hatte als erstes den Titel im Kopf“, berichtet die 26-Jährige, die ihr Abitur am Northeimer Covinianum absolviert hat, bevor sie in Göttingen Germanistik studierte. Inzwischen arbeitet sie bei einem Göttinger Verlag.

Schon in der Schulzeit habe sie Spaß am Schreiben gehabt, aber das sei noch nicht so richtig gut gewesen, gibt sie selbstkritisch zu. Denn auch zum Schreiben müsse man erst das Handwerk lernen und sich stilistisch weiterentwickeln. 2019 war es dann soweit, sie fing an, die ersten Worte ihres nun aufgelegten, 254-Seiten-langen Debütromans zu schreiben. Nach knapp zwei Jahren war er rund, berichtet sie und reichte ihr Manuskript bei verschiedenen Verlagen ein.

Mit Erfolg, der Wreaders Verlag nahm sie 2022 unter Vertrag. „Dort bin ich mit Lektorin, Grafikerin und anderen Betreuern sehr gut beraten worden“, lobt die Jungautorin die Zusammenarbeit und freut sich nun, dass ihr Liebesroman nun als Taschenbuch und als E-Book auf den Markt gekommen ist.

Nachdem Sammler den Titel im Kopf hatte, denn ihr gefiel die zunächst die ungewöhnliche Kombination zwischen Roadtrip und Opa, hat sie die Geschichte entwickelt. Als Ort der Handlung wählte sie Norwegen aus. „Ich selbst war noch nie in Norwegen, aber Freunde haben immer davon geschwärmt“, so Sammler. Deshalb habe sie viel Internet-Recherche zu Norwegen betrieben, dann angefangen, die Strecke zu planen, die ihre Protagonisten bei ihrem Roadtrip zurücklegen. Ihre Hauptfigur ist Solveig Lund, die eigentlich mit ihrem besten Freund Iilvo einen Roadtrip durch ihre Heimat Norwegen machen wollte, von Oslo bis zu den Lofoten. Doch Iilvo erkrankt, und Solveig nimmt kurzerhand ihren Opa mit auf die Tour. Ein Abenteuer beginnt, das so ganz anders wird als erwartet.

Ein paar Sachen im Buch seien an ihren eigenen Opa angelehnt, so Sammler, aber das meiste ihrer eigenen Fantasie entsprungen. Dabei sei das Buch recht emotional und zum Teil tragisch. „Ich mag es, so zu schreiben, ich will nicht nur an der Oberfläche kratzen“, sagt Sammler. Als literarischen Vorbilder nennt sie Saskia Louis und Joanne K. Rowling.

Doch anders als ihre Vorbilder möchte Sammler nicht mit Schreiben ihren Lebensunterhalt bestreiten. Es sei einfach eine Leidenschaft. Schreiben solle nicht zum Druck werden, sondern ein Hobby bleiben. Ein nächstes Buch habe sie aber schon im Kopf, verrät sie. Ihr Genre sei der Liebesroman, aber auch Ideen für Fantasy trage sie mit sich.

„Roadtrip mit Opa“ von Janine K. Sammler gibt es für 15 Euro als Taschenbuch in allen Buchhandlungen und online als E-Book zu kaufen.