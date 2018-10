Innerhalb von Stunden auf der A7: Über 500 Fahrer bei Echte und Seesen geblitzt

An zwei Messstellen hat die Polizeidirektion Göttingen 511 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Echte. Über 500 Autofahrer sind am Mittwoch innerhalb von wenigen Stunden auf der Autobahn 7 bei Echte und Seesen geblitzt worden.

Die Polizeidirektion Göttingen hat an den zwei Messstellen insgesamt 511 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Fünf Fahrzeugführer müssen jetzt mit einem Fahrverbot rechnen. Den Negativrekord des Tages stellte dabei ein Fahrer auf, der mit 175 Kilometern in der Stunde statt der erlaubten 80 mehr als doppelt so schnell unterwegs war.

Die Polizei kontrollierte außerdem bei einer sogenannten „länderübergreifenden ganzheitlichen Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs“ am Parkplatz Leineholz bei Nörten-Hardenberg. Daran beteiligt waren auch das Veterinäramt, das Gewerbeaufsichtsamt, der Zoll und das Bundesamt für Güterverkehr. Bei den 79 kontrollierten Fahrzeugen gab es in 41 Fällen zu Beanstandungen. Fünfmal gab es so große Mängel, dass die Fahrzeugführer ihre Fahrt nicht fortsetzen konnten.

Stunden festgesteckt: Unser Redakteur war unterwegs im Mega-Stau auf der A7 bei Hann. Münden - hier geht es zu seiner Reportage

Dazu gehörten unter anderem eine mehrfach gerissene Frontscheibe und ein extrem abgefahrener Reifen. Ein Kraftfahrer aus der Türkei hatte unter anderem kein gültiges Arbeitsvisum und überschritt die Lenkzeiten. Seine geladenen Güter transportierte er ohne die erforderliche Genehmigung. Der Zoll ermittelt. (kmn)