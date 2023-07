Altämter Senioren lernen Selbstverteidigung mit der Gehhilfe

Von: Axel Gödecke

Selbstverteidigungsübung im Sitzen: Die Damen der Seniorengruppe in Düderode in Aktion gemeinsam mit MSDO-Großmeister Martin Wietschorke (Mitte sitzend) und seinen beiden Trainern. © MSDO Northeim / nh

In der Kalefelder Ortschaft Düderode lernten Senioren moderne Selbstverteidigung.

Düderode – Auf Einladung von Brigitte Hansen, Leiterin der aus dem Verein „Gemeinsam besser leben“ hervorgegangenen Senioren-Gruppe, war jetzt der Northeimer Großmeister der Modern Self-Defence-Organisation (MSDO), Martin Wietschorke, nach Düderode gekommen.

In der Veranstaltungsreihe „Eintopf mit Einlage“ bestand die Einlage dieses Mal aus einer Einführung in die moderne Selbstverteidigung. Zusammen mit seinem Trainerteam unterrichtete Wietschorke die Seniorinnen in Abwehrtechniken gegen Angriffe in verschiedensten Situationen. Dabei wurden die Techniken sowohl im Stehen als auch im Sitzen an den drei Trainern trainiert.

Wietschorke zeigte und übte mit den Seniorinnen auch Grundtechniken für den Einsatz einer Gehhilfe in der Selbstverteidigung und sowie Verteidigungstechniken mit anderen Gebrauchsgegenständen. Zum Abschluss des Trainings demonstrierte der Northeimer zusammen mit Trainer Juraimi Heise bei einer kleinen Vorführung den effektiven Einsatz einer Gehilfe in der Selbstverteidigung.

Die Seniorinnen waren beeindruckt, wie effektiv man sich mit einer Gehhilfe zur Wehr setzen kann, berichtet Wietschorke. Trotz des ernsten Hintergrundes einer Verteidigungssituation sei während des Trainings auch viel gelacht worden. Beim anschließenden Eintopfessen wurde immer noch über einige Trainingssituationen geschmunzelt. Die Seniorinnen fühlten sich nach der Trainingseinheit nach eigenen Angaben ein bisschen sicherer als vorher.

Martin Wietschorke lobte den Einsatz der zum Teil gehandicapten Damen und bedankte sich mit seinen Trainern für die Einladung, das Essen und die gute Organisation. Für das nächste Jahr sei bereits eine Wiederholung geplant. (Axel Gödecke)